Stadtgärtner pflanzen über 300 neue Bäume

Die städtischen Gärtner nutzen die kalte Jahreszeit, um der Stadt neues Grün zu geben. Seit November werden bis zum kommenden Frühjahr rund 310 Bäume an Straßen und 57 Bäume in Park- und Grünanlagen gepflanzt. Für eine Straßenbaumpflanzung muss mit Kosten von bis zu 3 500 Euro pro Baum gerechnet werden. Bei Baumpflanzungen in Park- und Grünanlagen ist der Aufwand geringer, und die Kosten sind in der Regel niedriger.

Daher freuen sich die städtischen Gärtner über jede Hilfe. Die kommt zum Beispiel von Schülern und Eltern aus der Freien Montessori-Schule in Striesen. Sie haben bei zwei Aktionen zur Bunten Republik Neustadt sowie auf dem Weihnachtsmarkt Spenden gesammelt und so zwei neue Bäume mitfinanziert. Die wurden nun gepflanzt Dabei handelt es sich um eine Winterlinde am Barbarossaplatz sowie eine Eiche am Stephanienplatz. (SZ/acs)

www.dresden.de/baum

