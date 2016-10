Stadtfilmerei wird fortgeführt Der langjährige Amateurfilmer Christoph Leonhardt legt die Kamera aus Altersgründen beiseite. Nach langer Suche gibt es zwei Nachfolger.

Der langjährige Amateurfilmer Christoph Leonhardt legt die Kamera aus Altersgründen beiseite. © Archiv/ Eric Muench

Wichtige Radebeuler Bauprojekte werden auch weiterhin durch Hobbyfilmer dokumentiert. Das erfuhr die SZ jetzt auf Nachfrage bei Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Die Nachfolge des bisherigen Seniorchefs der städtischen Amateurfilmer, Christoph Leonhardt, treten demnach Dieter Schlupsky und Rüdiger Schinske an. Beide seien schon länger als Hobbyfilmer tätig. So habe etwa Rüdiger Schinske die Umgestaltung des Bahnhofsareals in Ost für die Nachwelt verewigt.

Christoph Leonhardt zieht sich aus Altersgründen zurück. Er hatte schon seit einigen Jahren nach jüngeren Enthusiasten gesucht, die ehrenamtlich mit eigener Technik entscheidende Vorhaben in der Lößnitzstadt dokumentieren. Auch Bert Wendsche war sehr daran gelegen gewesen, dass „der Staffelstab weitergereicht wird“, wie er sagt. Hinter dem filmischen Festhalten wichtiger Stadtprojekte stehe eine lange Tradition, die weit in die DDR-Zeit zurückreiche. „Dadurch erhält das Stadtarchiv Zeitdokumente, die es sonst nie bekommen würde“, so der OB.

Die Zusammenarbeit mit den Amateurfilmern wird Bert Wendsche zufolge projektbezogen auf der Basis von Honorarverträgen laufen. Für das nächste Jahr sei der Start zweier Projekte geplant. Konkret soll von Anfang mit der Kamera begleitet werden, was sich im Sanierungsgebiet West tut und wie sich das gesamte Karl-May-Areal mit Museum und Hain verändert.

