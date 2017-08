Stadtfestfinale am Sonntag

Der mittelalterliche Markt am Samstag. © Andreas Weihs

Kreisende Karussells, jauchzende Kinder, Pop und Rock auf den Bühnen und über allem wehte ein laues Lüftchen: Nach Regen und Gewitter am Freitagabend herrschte am Samstag wieder eitel-wolkig Sonnenschein in der Stadt und die Besucher kamen.

Tausende flanierten entlang des Terrassenufers und vergnügten sich bei den verschiedensten Spektakeln – die reichten rein geografisch vom Mittelalterdorf bis zu den Anlegern der Weißen Flotte. Die machte ihre Leinen los zur legendären Dampferparade. Jagten zu dem Anlass bereits am Blauen Wunder die ersten Raketen in den Himmel, legen die Feuerwerker am Sonntag erst so richtig los: Um 22 Uhr strahlt und leuchtet es über der Altstadt und bereitet Canaletto einen fulminanten Abschied.

