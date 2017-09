Stadtfestbier fürs Wochenende Gebraut wird schon seit Jahrzehnten in Bischofswerda nicht mehr. Aber ein Verein der Stadt hatte da eine tolle Idee.

Aus Anlass des bevorstehenden Festwochenendes in Bischofswerda war der Wirtschaftsförderverein Bischofswerda (WFB) auf der Suche nach einem besonderen Höhepunkt für die Stadt. Im unmittelbar an Bischofswerdas tschechische Partnerstadt Raspenava angrenzenden Frydlant wurde der Verein fündig. In der dortigen Schlossbrauerei wurde in limitierter Auflage ein Festbier in Auftrag gegeben und gebraut, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Abgefüllt in 0,7-Liter-Bügelflaschen und mit exklusivem Festetikett „790 Jahre Bischofswerda“ versehen, sind die Flaschen mit den Sorten Pils, Helles und Weizen ein Hingucker mit einem ausgesprochen geschmackvollen Inhalt, wie die Vereinsmitglieder nach einer Verkostung vor Ort selbst feststellen konnten.

Neben einem ebenfalls speziell für das Stadtjubiläum hergestellten Eierlikör wird der WFB dieses Festbier am 9. und 10. September in einem eigenen Pavillon auf dem Altmarkt verkaufen. Außerdem können Bischofswerdaer und Gäste der Stadt am Stand des Vereins auch die von Vereinsmitgliedern kreierte und von der Töpferei Lehmann aus Neukirch angefertigte Keramik-Festplakette zum 790-jährigen Stadtjubiläum erwerben, (SZ)

