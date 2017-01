Stadtfestbesuch bleibt kostenlos Niemandem soll die Teilnahme wegen Geldsorgen verwehrt sein. Beim Neujahrsempfang werden Probleme klar benannt.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP), Jörn Hänsel vom Mittelsächsischen Kultursommer und Manuela Kolster, Qualitätsmanagerin für den Lutherweg in Sachsen (von links), sprachen beim Neujahrsempfang über die Kultur und den Tourismus in und um die Zschopaustadt. © André Braun

Alles andere als Seemannsgarn hat Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) beim Neujahrsempfang der Stadt gesponnen. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ – mit diesem Zitat von Aristoteles begrüßte er die geladenen Gäste. Thema des Abends war aber nicht die Schifffahrt, sondern die Kultur – wie sie sich gewandelt hat und wie sie auch und gerade in der Region genossen werden kann. „Wir werden für das Stadtfest auch weiterhin keinen Eintritt verlangen, weil wir möchten, dass es ein Fest für jedermann ist“, sagte er. Die Veranstaltung werde von zahlreichen Waldheimern und ihren Gästen besucht. „Bildung und soziale Teilhabe müssen unterstützt werden. Ich gebe zu, ohne Sponsoren wäre das nicht möglich“, so Ernst. Rund 15 000 Euro seien im vergangenen Jahr für die Durchführung der Filmmusic-Classics sowie des Weihnachtsmarktes gespendet worden.

„Waldheim ist eine Kleinstadt mit viel Potenzial“, meint Steffen Ernst. Die Kommune möchte deshalb auch in diesem Jahr weiter investieren. „In den ersten Bauabschnitt der Grundschule, die Erschließung weiterer Wohngebiet, den Bau der Radwege nach Rochlitz und Gebersbach und in den Abriss der Spindelfabrik“, nannte er einige Beispiele. Steffen Ernst wies in diesem Zusammenhang aber auch auf die angespannte Haushaltslage in: „Wir müssen jeden Cent dreimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben und uns fragen: Ist es wirklich nötig und wie ist es finanzierbar?“ Deshalb sei er froh über die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen, der Vereine und der „stillen Helfer“.

Waldheim könne stolz auf seine kulturelle Vielfalt sein, so der Bürgermeister. Als Festredner hatte er Jörn Hänsel vom Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) und Manuela Kolster, Qualitätsmanagerin für den Lutherweg in Sachsen, geladen. Hänsel erinnerte an die 800-Jahr-Feier der Zschopaustadt Mitte Juli 1998. Der Miskus hatte für mittelalterliches Markttreiben und einem Wettstreit der Spielleute gesorgt. „2004 gab es erstmals Sounds of Hollywood. Wer hätte damals gedacht, dass sich die Veranstaltung zu einem Publikumsliebling entwickelt? Im vergangenen Jahr hatten wir wieder einen Zuschauerrekord“, sagte der Projektleiter. In diesem Jahr erklingen die Lieder der Traumfabrik am 7. Juli.

Das Qualitätsmanagement für den Lutherweg in Sachsen wird von Waldheim aus gesteuert. „Dabei arbeiten Akteure aus verschieden Arbeitsbereichen eng zusammen. Der Tourismusverband Sächsisches Burgen und Heideland hat mit der Trägerschaft die Zusammenführung der Partner übernommen“, so Manuela Kolster. Sie sei froh, dass die Zschopaustadt eine Rolle beim Streckenverlauf spielt. „Es ist aber kein Weg, den Luther tatsächlich in der Region Waldheim gewandert ist“, sagte sie.

Bürgermeister Steffen Ernst hofft, dass der Lutherweg ein weiteres Argument ist, noch mehr Gäste nach Waldheim zu locken. Touristisch sei die Stadt gut aufgestellt - auch aufgrund der Nähe zur Burg Kriebstein. „Umgeben von großen Waldflächen, und eingebettet in eine reizvolle Landschaft im Tal der Zschopau, bietet unsere Stadt ebenso wie ihre Ortsteile einen hohen Wohn- und Erholungswert.“ Nicht umsonst trage Waldheim den Beinamen „Perle des Zschopautales“. Im Wettbewerb der Gemeinden habe sich Waldheim gut positioniert, meint er.

