Stadtfest-Überfall: Erstmals sprechen die Opfer

Prozess vor dem Dresdner Amtsgericht gegen Robert H. – er soll mit Komplizen der „Freien Kameradschaft Dresden“ Jagd auf Ausländer gemacht haben. © SZ

Der Prozess gegen Robert H. hat eine gewisse Präzedenz-Wirkung. Der 31-jährige Angeklagte soll unter anderem gemeinsam mit Angehörigen der rechtsextremen „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) im August 2016 beim Stadtfest gezielt Ausländer angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben. Die Hauptverhandlung gegen H. am Amtsgericht Dresden ist die erste, in der es um diesen Angriff geht.

Noch immer ist nicht klar, was in der Nacht zum Sonntag, 21. August, genau passiert ist. Doch dieser Angriff lässt Polizei und Fest-Veranstalter nicht gut aussehen. Das Stadtfest fand unter bislang nicht dagewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt – aus Angst vor einem islamistischen Terroranschlag. Schwer bewaffnete Polizisten, tonnenschwere Beton-Quader als Lkw-Sperren sollten die Bevölkerung in Sicherheit wiegen. Doch vor einer Nazi-Kameradschaft, die mitternachts am Neustädter Elbufer in Höhe der Augustusbrücke aufmarschiert und gezielt Ausländer angreift, davor gab es offensichtlich keinen Schutz. Eine solche Tat hatte offenbar niemand auf dem Schirm. Es hat schon mehrere Tage gedauert, ehe die Polizei diese Tat überhaupt als fremdenfeindlichen Anschlag bezeichnen konnte.

Daran dürfte es inzwischen jedoch keinen Zweifel mehr geben. Dafür sprechen einige sichergestellte Handy-Nachrichten und andere Kommunikationsdaten. Offenbar hatte es am Freitag zuvor sogar ein Vorbereitungstreffen gegeben. Das ergibt sich aus den Fragen der Generalstaatsanwaltschaft an mutmaßliche Mittäter der FKD in diesem Verfahren gegen Robert H.

Am vierten Prozesstag wurden am Mittwoch erstmals Geschädigte vernommen, die in jener Nacht Opfer dieses Angriffs geworden sind. Die Männer im Alter von 20 bis 44 Jahren berichteten, sie seien abends zum Stadtfest gekommen, um Spaß zu haben. Eine Gruppe Afghanen hatte sich gegen 23 Uhr unterhalb der Augustusbrücke am Elbufer niedergelassen, eine Gruppe von Jesiden, Angehörige einer kurdischen Minderheit im Norden Iraks, saß oberhalb der Brücke. Sie alle berichteten übereinstimmend, dass sie völlig überraschend von einer größeren Anzahl – zwischen zehn bis 20 – Männern attackiert worden seien. Sie konnten so gut wie keinen der Angreifer erkennen.

Mit am schwersten wurde ein Iraker verletzt. Täter hatten dem 44-Jährigen unter anderem das Gesicht eingetreten. Der Mann lag acht Tage in der Uni-Klinik, davon drei auf der Intensivstation. Er wurde mehrfach operiert und wird noch immer medizinisch betreut. Auch andere Opfer mussten vor Ort behandelt werden oder kamen in eine Klinik. Der Angriff belastet sie noch heute. Sie würden abends ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, schon gar nicht Feste besuchen. Manch einer werde noch immer psychotherapeutisch behandelt. Warum sie angegriffen wurden, dass konnte sich keiner der Zeugen erklären. Die Männer berichteten jedoch, ihnen sei aufgefallen, dass die Täter ausschließlich Ausländer attackiert hätten.

Bei der Befragung der Zeugen zeigte der Angeklagte erstmals eine gereizte Reaktion. Er kritisierte, dass den Geschädigten im Prozess ein Zeugenbeistand zur Seite saß. „Das sind alles Leute vom linken Spektrum“, schimpfte H. Nebenklagevertreterin Kati Lang entgegnete, es sei sehr aufschlussreich, dass sich der Angeklagte ausgerechnet jetzt angesprochen fühlt, wo es um ein politisches Motiv ginge. Der Angeklagte möge sich einmal ein Bild der Arbeit der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt RAA machen, riet sie ihm.

H. wird die Arbeit kennen. Er sitzt nicht zum ersten Mal wegen rechtsmotivierter Gewalttaten auf der Anklagebank. Die Frage, ob er jedoch auch an diesem Überfall beteiligt war, ist noch nicht beantwortet. Zeugen erkannten ihn nicht, am Montag hatte H.s Lebensgefährtin, deren Arbeitskollegin und deren Partner dem Angeklagten ein Alibi gegeben. Sie hätten das Stadtfest vor Mitternacht gemeinsam verlassen.

Das Alibi war neu für den Generalstaatsanwalt. In Vernehmungen H.s sei davon nicht die Rede gewesen. Jetzt ist das Gericht gezwungen, die Tatzeit genau festzustellen – Zeugen helfen nun mit Handyfotos aus. Warum das nicht schon längst ermittelt wurde, das ist eine Frage, die sich auch die Nebenklage-Anwältin Lang stellt. Der Prozess wird fortgesetzt

