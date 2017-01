Stadtfest startet am 19. Mai Wer will, kann sich schon jetzt im Internet über das Coswiger Stadtfestprogramm informieren. Feststeht: Auf dem Ravensburger Platz wird gerockt.

Der Eiermann Gregory da Silva war ein Hingucker beim Stadtfest Coswig 2016., © Archiv/Norbert Millauer

Wer seine Termine gern beizeiten in den Kalender einträgt und das nächste Coswiger Stadtfest nicht verpassen will, der kann sich jetzt im Internet informieren. Auf der Stadtfestseite finden sich neben dem Festdatum auch jede Menge Hinweise auf das, was dort geplant ist.

Demnach wird das 11. Stadtfest mit Tanz- und Musikmeile am Wochenende vom 19. bis 21. Mai stattfinden. Und die Seite verrät noch viel mehr. So dürfen sich die Festbesucher wieder auf die beliebte Guggenmusik freuen. Auch das Druckluftorchester aus Dresden wird erwartet, und Gäste aus Coswigs Partnerstadt Lovosice sind musikalisch aktiv. Wie die Veranstalter ankündigen, werden gleich mehrere Musiker einschließlich des Bürgermeisters am Freitagabend das Zelt auf dem Ravensburger Platz rocken.

Für Kinder und ihre Eltern wird ebenfalls eine Menge vorbereitet. Sie können sich auf vier großen Plätzen gemeinsam austoben, informieren die Stadtverwaltung Coswig als Ausrichter und die Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH als Veranstalter. (SZ/IL)

http://www.stadtfest-coswig.de

