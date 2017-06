Stadtfest mit Vorgeschmack auf die 800-Jahr-Feier Das Stadtfest 2017 in Dippoldiswalde ist Geschichte. Jetzt schauen alle auf das Jubiläumsjahr.

Der Kutschunternehmer Sven Bothe aus Nossen hatte mit zwei Gespannen die Festbesucher durch Dipps gefahren. Das war ein besonderer Programmpunkt zum Stadtfest, den es nicht zum letzten Mal gibt. © Frank Baldauf

In einem Punkt hatten die Veranstalter des Stadtfests Pech. Zum Auftakt am Freitagabend spielte das Wetter nicht so richtig mit. Dunkle Gewitterwolken zogen über Dippoldiswalde. Die Niederschläge hielten sich zwar in Grenzen, aber angesichts des dunklen Himmels blieb doch der eine oder andere Festgast zu Hause. Insgesamt ging die Besucherzahl am gesamten Wochenende daher auf rund 4 500 zurück, wie Dirk Massi, der Verantwortliche für den Markt am Montag schätzte. Das war ein Rückgang gegenüber den Stadtfesten in den vergangenen beiden Jahren, als die Besucherzahlen zwischen 5 000 und 6 000 gelegen hatten.

Wer sich von den Gewitterwolken hatte abschrecken lassen, versäumte ausgerechnet einen der Programmhöhepunkte, den Auftritt von Engerling aus Berlin. „Da haben die Leute vor der Bühne getanzt. Und das will in Dipps etwas heißen“, sagt Massi.

Der zweite Höhepunkt folgte am Sonnabend, dieses Mal mit mehr Wetterglück. Lot spielten bei lauen Sommerabendtemperaturen Rock- und Blueshits aus früheren Jahren. Es war ihr Auftritt zum 40-jährigen Jubiläum der Bandgründung 1977. Je nach den persönlichen Interessen der Gäste gab es noch viele kleine Höhepunkte an dem Festwochenende. Dirk Massi ist nach dem Fest über mehrere Punkte froh. „Mir fällt immer eine Last von der Schulter, wenn so eine Veranstaltung vorbei ist und es keinen Unfall und keinen Ärger gegeben hat. So war es dieses Jahr.“ Außerdem haben die Veranstalter das Fest als Test genutzt. Sie haben an mehreren Punkten einen Vorgeschmack auf die 800-Jahr-Feier 2018 ins Programm eingebaut. Außerhalb des Marktplatzes lief auf Böhms Wiese auch Schaustellerbetrieb. Ein Kutschgespann mit vier Pferden trabte durch die Stadt. Das ist gut angekommen. Beides waren Ausblicke auf das Jubiläumsfest im kommenden Jahr. „Schön, dass Böhms Wiese so gut funktioniert hat“, sagt Massi. Er ist ja zugleich Vorsitzender des Vereins Kulturraum- und Brauchtumspflege in Dippoldiswalde, der 2018 das Stadtjubiläum organisiert. Auch dann sollen, wie jetzt getestet, neben dem Marktplatz noch andere Flächen ins Festgeschehen einbezogen werden.

Links zum Thema So bunt feiert Dipps

Und die Dippser werden auch die Pferde des Nossener Unternehmer Bothe, die jetzt durch die Stadt getrabt sind, im kommenden Jahr wiedersehen. Es gibt Absprachen, dass sich Bothe mit historischen Kutschen am Festumzug beteiligen wird. Dieser Programmpunkt ist ganz kurzfristig zustande gekommen. „Am Mittwoch vor dem Fest war ich in Nossen. Da haben wir alles klargemacht“, berichtet Massi.

Insgesamt war die Stimmung auf dem Stadtfest entspannt. Die Dippser haben das bunte Angebot genossen und sich bei schönem Wetter ihr Bierchen schmecken lassen. Massi sagte: „Ich bin den Anwohnern des Marktplatzes auch dankbar, dass sie diese Festtage gelassen ertragen.“ Das Abräumen des Markts ging am Montag dann zügig über die Bühne. Nachmittags fuhr die Kehrmaschine, Kurz danach war der Platz wieder frei für die Autos.

Jubiläumsfest 2018 vom 1. bis 3. Juni.

zur Startseite