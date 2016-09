Stadtfest läuft 2017 im Juni Weißwassers Altstadt wird im nächsten Jahr zur Feiermeile. Ideen? Gern!

Das Stadtfest 2017 wird vom 9. bis 11. Juni gefeiert. Das gab Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch am Mittwoch bekannt. Gefeiert wird dann in der Altstadt. Wer Interesse habe, sich mit Ideen einbringen oder sich bei der Finanzierung beteiligen möchte, sei willkommen, so Pötzsch. Mit im Boot sind erneut die Stadtwerke Weißwasser (SWW). Der Versorger ist nicht nur als Finanzier dabei, er hat selbst Anlass zum Feiern. Die Stadtwerke blicken 2017 auf 25 Jahre des Bestehens zurück. Der Mischkonzern Veolia hält dann bereits im 15. Jahr 75 Prozent an den Stadtwerken. Die restlichen Anteile befinden sich im Eigentum der Stadt.

Weißwasser feiert eigentlich am ersten Juniwochenende Stadtfest. 2017 fällt Pfingsten auf das erste Wochenende im Juni. Pfingsten findet jedoch traditionell das Park- und Blütenfest in Kromlau statt. Um Konkurrenz zu vermeiden, habe man sich mit Gablenz gütlich geeinigt, sagte Pötzsch.

zur Startseite