Stadtfamilienrat: „Abschaffung der Grundschulbezirke ist Mogelpackung“ Bautzens Elternvertretung lehnt die geplante Reform ab. Aus Sicht des Vereins muss eine grundsätzliche Lösung her.

Kristin Brückner ist die Vorsitzende des Stadtfamilienrates Bautzen. © Uwe Soeder

Die geplante Abschaffung der Grundschulbezirke stößt beim Stadtfamilienrat auf Kritik. Der Wunsch der Verwaltung, die bestehenden Kapazitäten zu optimieren sei für den Stadtfamilienrat grundsätzlich nachvollziehbar. „Allerdings handelt es sich bei der angekündigten Wahlfreiheit aus unserer Sicht um eine Mogelpackung“, kritisiert die Vorsitzende Kristin Brückner. Nach den Entscheidungen von 2011 und 2013 sei es nun der dritte Versuch der Verwaltung, die städtische Fehlplanung im Grundschulbereich zu kaschieren. So habe damals weder die Zuordnung wohnortferner Stadtteile zur Max-Militzer-Grundschule noch die Schulkooperation mit Göda die Probleme lösen können, so Brückner.

Bisher wurden die Kinder nach den Straßenzügen, in denen sie wohnen, an die städtischen Grundschulen verteilt. Das hatte in der Vergangenheit zu Konflikten geführt. Mit der Abschaffung dieser Regelung ab dem Schuljahr 2018/19 verspricht die Stadtverwaltung den Familien Wahlfreiheit. Sie könnten favorisierte Einrichtungen als Erst- und Zweitwunsch angeben.

Ungerechte Umverteilung

Brückner rechnet damit, dass Eltern die Schulen mit einem guten Ruf auswählen und dort die erhöhte Nachfrage dann nicht befriedigt werden kann. Die Konsequenz wäre ungerechte Umverteilungen. Auch ginge es nicht an, dass für einen Teil der Stadt weiter an der Zuordnung zur Grundschule Göda festgehalten werde, während in den anderen Gebieten freie Wahl besteht. Der Stadtfamilienrat fordert deshalb einen einheitlichen Schulbezirk mit Göda, sodass gleiche Bedingungen für alle gelten. Sinnvoll sei das aber nur, wenn die fünfte Grundschule kommt. „Hier muss zügig ein geeigneter Standort gefunden werden“, so Brückner. Bis der gemeinsame Schulbezirk mit Göda nicht in Sicht ist, sollte der Stadtrat keiner Öffnung der Bautzener Grundschulbezirke zustimmen. Denn dies wäre die dritte Änderung der Bezirke innerhalb von sechs Jahren. „Unsere Kinder sind aber keine Manövriermasse“, betont Brückner.

Am Mittwoch will der Stadtrat über die Auflösung der Grundschulbezirke abstimmen. Der Stadtfamilienrat fordert eine Vertagung dieser Entscheidung. (SZ/ma)

