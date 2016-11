Stadtduell im Steyer-Stadion Weixdorf reist mit unguten Erinnerungen zum Dresdner SC. Im Casino steigt eine Talkrunde.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse. Am 12. Spieltag der Landesklasse Ost kommt es zum Stadtduell zwischen dem Dresdner SC und der SG Weixdorf. Die Nord-Dresdner haben an das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften keine guten Erinnerungen. Im letzten Spiel der Saison 2014/2015 verloren die Weixdorfer vor 755 Zuschauern im Heinz-Steyer-Stadion mit 1:4 und stiegen in die Stadtoberliga ab, während sich der DSC den Klassenerhalt sicherte. Der Weixdorfer Trainer Holger Steinhardt liebäugelt schon mit einem Punktgewinn: „Wir müssen auch auswärts endlich einmal punkten“. Bislang blieb seine Elf in gegnerischem Gefilde ohne jegliche Punktausbeute, ein Torverhältnis von 3:12 steht zu Buche. Die Partie wird morgen, 14 Uhr, vom Freiberger Schiedsrichter Julian Göpfert angepfiffen. Im Anschluss gibt es im Casino des DSC eine Talkrunde mit den beiden Trainern Stefan Steglich und Steinhardt sowie dem Gastgeber-Spieler Olaf Sieradzki. (jj)

zur Startseite