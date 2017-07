Stadtchef geht zum Trauergottesdienst Heidenaus Bürgermeister unterbricht den Urlaub, um der Busunglücksopfer zu gedenken. Viele stammen aus der Region.

Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) unterbricht seinen Urlaub für den Trauergottesdienst am Sonntag in Dresden. © Marko Förster

Bestürzung in Heidenau: Unter den 18 beim Busunglück in Münchberg ums Leben Gekommenen sind auch Heidenauer Einwohner. „Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen und Freunden der Opfer“, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Er wird für die Teilnahme am Trauergottesdienst am Sonntag in Dresden seinen Urlaub unterbrechen. Den zahlreichen Verletzten wünscht er eine baldige und vollständige Genesung.

Auch ein Vertreter der Stadtverwaltung Pirna werde beim Trauergottesdienst anwesend sein, teilt die Pressestelle der Kreisstadt mit. „Unsere Gedanken sind dieser Tage bei den Hinterbliebenen“, sagt Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke. „Im Namen der Stadt möchte ich den Angehörigen mein Beileid aussprechen.“ Am Sonnabend ist an der Pirnaer Fahne und an der Deutschlandfahne vor dem Rathaus Trauerflor zu sehen.

Bei dem schweren Busunglück am Montag auf der A 9 bei Münchberg waren 18 Menschen verbrannt, 30 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Großteil der Todesopfer stammt nach Polizei-Angaben aus der Sächsischen Schweiz – aus Pirna, Stolpen, Königstein, Heidenau und auch aus Sebnitz. Für die Opfer des Unglücks findet am Sonnabend ab 14.30 Uhr eine ökumenische Andacht in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche statt. Die Andacht gestalten werden Landesbischof Carsten Rentzing und Domdekan Klemens Ullmann. (SZ/ce/sab)

Hotline für Betroffene/Angehörige: 0351 5645800

