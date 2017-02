Stadtbus schwer beschädigt In Bischofswerda öffnete ein Fahrer die Tür seines Pkw, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine Unaufmerksamkeit mit Folgen.

An Montagvormittag wurde ein Bischofswerdaer Stadtbus während seiner Tour beschädigt. © Rocci Klein

Ein Stadtbus des Bischofswerdaer Unternehmens Beck fällt für die nächste Zeit aus. Nach einem Unfall kann das Fahrzeug nicht mehr eingesetzt werden, es muss zur Reparatur.

Die hintere Tür des Busses wurde stark beschädigt, als am Montagvormittag auf der Karl-Liebknecht-Straße der Fahrer eines Pkw die Tür seines Autos öffnete und dabei den vorbeifahrenden Bus nicht beachtete. Die Tür des Autos prallte gegen die Bustür und verbog diese. Glück im Unglück: Menschen kamen nicht zu Schaden. Die viel befahrene Straße musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Die beiden Fahrgäste der Stadtbuslinie A setzten ihren Weg zu Fuß fort, hieß es auf Anfrage im Busunternehmen Beck.

Der Schaden am Bus beläuft sich nach einer ersten Schätzung des Unternehmens auf 12 000 bis 13 000 Euro. Die Tür muss komplett ausgebaut und ersetzt werden. Vorübergehend wird für die Linie A ein Kleinbus eingesetzt. Das sei in dieser Woche kein Problem, da Ferien sind und es dadurch weniger Fahrgäste gibt, heißt es bei der Firma Beck. In der kommenden Woche wird wahrscheinlich wieder ein größerer Bus die Stadtlinie A bedienen. Sie verkehrt zwischen dem Bahnhof, Bischofswerda Süd und Geißmannsdorf. (rk, SZ)

