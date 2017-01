Stadtbus ist teurer geworden Seit Jahresbeginn fährt die Linie nicht mehr durch den Stadtpark. Doch beim Preis lenkt die Verkehrsgesellschaft nun ein.

Die Stadtbuslinie braucht jetzt 1,5 statt bisher eine Stunde vom Kaufland zum Kupferberg und zurück. Fahrgäste zahlen statt 2,30 nun 4,60 Euro. © Anne Hübschmann

Es ist 10.35 Uhr. Hilde K. steigt am Kupferberg in den Stadtbus ein. Sie möchte zum Einkaufen ins Kaufland nach Großraschütz. Hilde K. kauft sich einen Fahrschein für eine Zone und zahlt 2,30 Euro. Im Bus, der über den Frauenmarkt, durchs Preuskerviertel, zum Cottbuser Bahnhof und von dort über Kleinraschütz nach Großraschütz fährt, herrscht ein Thema vor: der Umleitungsfahrplan. Denn er bürdet den älteren Herrschaften, die im Wesentlichen die Nutzer der Stadtlinie sind, seit Jahresbeginn höhere Fahrtkosten und längere Fahrzeiten auf.

Und alles wegen des Bahnbaus! „Seit diesem Jahr darf der Bus nicht mehr durch den Tunnel Auenstraße fahren“, weiß Hilde K. Der Bahntunnel wird demnächst gesperrt und abgerissen. Deshalb führt die Stadtbuslinie jetzt nicht mehr durch den Stadtpark, sondern über die B 98/Elsterwerdaer Straße. Erst 11.08 Uhr kommt der Bus am Einkaufszentrum Riesaer Straße an.

Selbst wenn sich Hilde K. sehr beeilt und den Rückbus 11.28 Uhr erreicht, kommt sie über eine Zeitstunde und muss einen zweiten Fahrschein zu 2,30 Euro kaufen. Macht 4,60 Euro. Nicht wenig Geld für die Rentnerin. Anderen Busgästen passiert das auch, wenn sie in die Stadt zum Arzt fahren. Eine Zone, sprich eine Stunde, ist da kaum zu schaffen. Bis Jahresende war das aber selten ein Problem.

„Der Fahrtakt pro Tour ist jetzt nicht mehr eine, sondern anderthalb Stunden“, sagt Busunternehmer Klaus-Peter Langer, der den Stadtbus für die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) als Betriebsführer anbietet. „Pro Runde müssen wir jetzt acht Kilometer mehr fahren.“ Und zwar bis voraussichtlich zu Jahresende. Das ist der erste Grund, warum die bisherige Taktung des Stadtbusses nicht mehr aufgeht. Der Zweite sind die Pausenzeiten der Busfahrer. Nach vier Stunden müssen sie mindestens eine Viertelstunde Pause machen. Die Übergänge waren damit nicht mehr gewährleistet, denn der Stadtbus hätte ohne Umleitungsfahrplan permanent Verspätung gehabt. „Wir haben deshalb mit der VGM lange diskutiert. Und glauben Sie mir, wir haben alle dran zu kauen“, sagt Klaus-Peter Langer. Die Alternative wäre gewesen, Busse ausfallen zu lassen, um wieder in die Taktung zu kommen. Auch für seine zwei Busse, die sich abwechseln, und die Busfahrer war es letztlich eine Umstellung.

Klaus-Peter Langer hat sich selbst noch um die Kopie der neuen Fahrpläne gekümmert – sie wurden in den Bussen ausgelegt und hängen an den Haltestellen. Auch in der Kundenzentrale im Cottbuser Bahnhof sind sie zu bekommen.

Hilde K. und die übrigen Fahrgäste im Bus verstehen das, sind allerdings trotzdem verärgert. Der eine oder andere trickst vielleicht mit dem alten Fahrschein und zeigt ihn dem Fahrer vor, obwohl er einen neuen kaufen müsste. In der Zentrale der VGM in Meißen ist man sich des Dilemmas bewusst. „Das ist ein Tarifproblem, da müssten wir eine Ausnahme machen“, meint Mitarbeiter Jens Unger. Denn er weiß, dass die Fahrgäste nichts dafür können. Doch er allein kann das nicht bestimmen.

Gestern dann die positive Rückmeldung: Der VGM-Vorstand hat entschieden, die Gültigkeit der Preisstufe eins im Großenhainer Stadtbus um 35 Minuten zu verlängern. Für 2,30 Euro kann man ab sofort 95 Minuten mit der Stadtlinie fahren.

Der Stadtbus verkehrt wochentags zwischen 5.15 bzw. 5.20 Uhr bis 18.38 bzw. 19.05 Uhr. Am Wochenende bzw. feiertags gibt es fünf Touren.

