Stadtbus fährt nicht über den Markt

Wegen der Bauarbeiten am Niedertorplatz kann der Stadtbus Dippoldiswalde, die Linie 361 des Regionalverkehrs Dresden, derzeit nicht die gewohnte Tour über den Dippoldiswalder Markt nehmen. Dafür wurde eine Ersatzhaltestelle in der Niedertorstraße eingerichtet, informierte die Stadt Dippoldiswalde.

Wenn die Busse aber in die Niedertorstraße reinfahren, müssen sie dort auf dem Platz gegenüber der alten Feuerwehr wenden können. Deswegen wurde für die Zeit der Busumleitung dort eine Zone mit eingeschränktem Halteverbot eingerichtet. Dabei müssen die Autofahrer vor allem darauf achten, dass sie gegenüber der Feuerwehr nur in den markierten Flächen parken dürfen, wenn sie nicht ein Knöllchen riskieren wollen. Dabei müssen die Fahrer aber scharf hinsehen, denn die Markierung ist bereits etwas verblasst, wie die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung selbst eingesteht. (SZ/fh)

