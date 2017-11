Stadtbus fährt erst im Frühjahr wieder normal Weil die Auenstraße nicht bis Jahresende fertig wird, gilt der Umleitungsfahrplan länger. Das müsste nicht sein, sagt der ehemalige Vize-Landrat Balke.

Werner Balke verfolgt den Sonderfahrplan des Großenhainer Stadtbusses an seinem Bildschirm. Er sieht Möglichkeiten zur Optimierung. © Klaus-Dieter Brühl

Mitte Oktober kam die Hiobsbotschaft für Werner Balke. Der ehemalige Landratsvize – als Großenhain noch eigener Kreis war – wohnt im Neubaugebiet Kupferberg und fährt mit der Stadtbuslinie regelmäßig in die Stadtmitte bzw. zum Einkaufszentrum Großraschütz. Als Mitte Oktober also bekannt wurde, dass mit Beginn der Winterpause am 18. Dezember die Durchfahrt Auenstraße noch nicht fertig ist, wusste er Bescheid: „Wenn die Straße erst voraussichtlich ab März befahrbar ist, kann auch der Stadtbus erst dann dort durchfahren“, so Werner Balke.

Die Umleitung über die Umgehungsstraße bleibt also bis dahin bestehen. Und was, wenn wir einen langen Winter kriegen? fragt der 83-Jährige. Dann dauert es sogar noch länger.

Acht Kilometer mehr muss der Stadtbus jetzt fahren. Doch laut Werner Balke müsste das nicht sein. Denn der Bus fährt vom Kupferberg über Frauenmarkt und Mozartallee zum Preuskerviertel und dann zurück zum Cottbuser Bahnhof sowie erneut über die Mozartallee zur Elsterwerdaer Straße. „Warum fährt die Linie nicht sofort nach der Poststraße geradeaus zum Cottbuser Bahnhof“, fragt der Rentner. Ihm ist auch nicht klar, warum der Halt nach einer Runde am Kaufland Großraschütz nun 20 Minuten beträgt, früher aber nur vier Minuten. „Hier könnte der Stadtbus Zeit sparen“, meint Werner Balke.

Durch die neue Taktung von anderthalb Stunden – früher eine Stunde – gäbe es jetzt nur noch sieben Fahrten vom Kupferberg zum Kaufland. Nach altem Fahrplan waren es zehn. Den Rentner beschäftigt die Verlängerung des Sonderfahrplans über den Winter deshalb, weil auch für ihn daraus längere Wartezeiten resultieren. Bei Schnee und Eis ist ihm das gar nicht recht. „Die Stadt sagt doch immer, sie will Rücksicht auf die alten Menschen nehmen, dann könnte sie sich doch dafür einsetzen, dass der Durchgang Auenstraße im Winter provisorisch für den Stadtverkehr gesichert wird“, argumentiert Werner Balke. Viele ältere Fahrgäste würden sich beschweren.

Beim Busunternehmen Langer sieht man allerdings keine Möglichkeit, die Fahrten zu optimieren. Da nur zwei Busse die Stadtlinie fahren, müssen sie sich abwechseln. Für die Verlängerung des Sonderfahrplans sei schließlich die Bahn die Ursache und nicht die Verkehrsgesellschaft VGM.

Auch in deren Zentrale in Meißen heben die Mitarbeiter die Hände. „Der Landkreis ist unser Besteller, und wenn der ein anderes Angebot haben will, müsste er das beauftragen und bezahlen, so ein Sprecher.

Die Verkehrsgesellschaft war den Großenhainern im Januar schon entgegengekommen, weil der Stadtbus mit den veränderten Linien für viele teurer geworden war. Derzeit gilt die Preisstufe eins von 2,30 Euro für 95 Minuten statt für 60.

