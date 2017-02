Stadtbücherei zählt auf die Bichereulen In Ebersbach-Neugersdorf unterstützt ein Verein die städtische Einrichtung. Doch er hat ein Problem.

Am Faschingsdienstag haben sich die Senioren des Fördervereins „Gierschdurfer Bichereulen“ zum Frühstück getroffen. Einmal im Monat genießen sie dabei auch anspruchsvolle literarische Kost, die der ehemalige Deutschlehrer Hannes Thomas anbietet. © thomas eichler

Ohne den Förderverein „Die Gierschdurfer Bichereulen“ könnte die Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf ihre Arbeit nicht in dieser Qualität leisten. Katja Hieke, die Leiterin der Bibliothek, sagt das mit Bestimmtheit. Noch bestens in Erinnerung ist ihr die tatkräftige Unterstützung des Vereins im letzten Sommer beim Umzug der Bibliothek in den Hofeweg 41. Da waren sich die Bichereulen nicht zu schade, das Putztuch zu schwingen und Büchertaschen zu tragen, erinnert sie sich sehr dankbar und ist sicher, dass der Verein auch beim nächsten Umzug helfen wird, auch wenn der Termin noch unklar ist. Die Bibliothek wird ins Erdgeschoss ziehen.

Die größte Herausforderung sieht der Verein in der Gewinnung neuer Mitglieder. „Wir müssen deutlicher darstellen, dass die Mitarbeit im Verein eine persönliche Bereicherung ist“, betont Vereinsmitglied Peter Kühnel. Er nennt als Beispiel die jährliche Schlösserrundfahrt. Die mittlerweile zehnte führt am 7. Mai zum Schloss Weesenstein. Da könne übrigens jeder mitfahren, betont Peter Kühnel.

Einmal im Monat treffen sich die Senioren des Fördervereins – die jüngeren stehen meistens noch im Erwerbsleben – zum Frühstück. Dabei werden Vorhaben besprochen, es gibt etwas zu essen und literarische Kost. Die bereitet Hannes Thomas vor. Der ehemalige Deutschlehrer hat ein Faible dafür, den Senioren sowohl anspruchsvolle Unterhaltung zu bieten als auch Neues über Autoren zu vermitteln. Während des letzten Treffens erinnerte Thomas an den im Alter von 93 Jahren verstorbenen Willi Franz, der ein großer Förderer der Bibliothek gewesen ist. Er dachte auch an Roland Mirtschin, der ihn selbst für den Verein geworben hatte. Leider lässt dessen Gesundheit ein aktives Mitwirken im Verein nicht mehr zu.

Hannes Thomas und Ruth Köhler, beide Gründungsmitglieder, erinnern sich, dass der Verein 2005 aus einer Notlage heraus gegründet wurde. Die Stadt Neugersdorf hatte damals finanzielle Probleme, sodass alle freiwilligen Ausgaben auf den Prüfstand kamen. Der Förderverein hat geholfen, die Bibliothek zu erhalten, indem finanzielle Eigenmittel für die Stadt erwirtschaftet wurden, um Fördermittel zu beantragen. Das war in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gelungen.

Heute sind es sowohl finanzielle Hilfen, die der Verein leistet, als auch viele immaterielle. Heike Ruppelt, die Vereinsvorsitzende, denkt dabei unter anderem an die Begleitung von Lesungen in der Bibliothek durch die Übernahme der Kassierung des Eintrittsgeldes und kulinarische Bewirtung. Die Vereinsvorsitzende freut sich beispielsweise darüber, dass die vom Verein gesponsorten Sitzsäcke in der Bibliothek besonders bei Kindern sehr beliebt sind.

Dankbar zeigen sich die Bichereulen, dass ihre Arbeit vielfältig anerkannt wird. „Wir bekommen oft die Saalmiete erlassen, wenn wir Lesungen veranstalten“, erläutert Hannes Thomas. Dann bleibt mehr von den Einnahmen übrig für die Bibliothek. Immer wieder werden die Bichereulen von Unternehmen oder Initiativen als Bereicherung der eigenen Veranstaltung eingeladen. Der Verein kann sich dabei präsentieren und um neue Mitstreiter werben.

Das dabei und anderswo eingenommene Geld kommt unter anderem der mobilen Bibliothek zugute. Dieses Angebot geht auf eine Idee des Fördervereins zurück. Weitere Vorhaben in diesem Jahr sind Lesungen, auch in Mundart, das Oberlandfest und das Wasserturmfest.

zur Startseite