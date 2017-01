Stadtbibliothek bietet W-Lan an In wenigen Tagen geht das neue Angebot in Betrieb. Danach war ziemlich oft gefragt worden.

Üblicherweise geht man in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Aber die Erwartungen der Nutzer steigen. „Wir sind immer wieder gefragt worden, ob es bei uns W-Lan gibt“, sagt Leiterin Karin Proschwitz. Die zur Stadttochter FVG gehörende Einrichtung am Poppitzer Platz hat deshalb jetzt technisch aufgerüstet, um den Nutzern einen kostenfreien Internet-Zugang anzubieten. Das sei in anderen Bibliotheken schon üblich.

Nutzen dürften das auch viele Asylbewerber, die per Smartphone untereinander in Verbindung bleiben. Für sie hat die Bibliothek mittlerweile auch einen kleineren Bestand an Romanen auf Arabisch und Persisch angeschafft – und eine Benutzungsordnung in 20 Sprachen entworfen. Das Angebot sei bereits gut gefragt. Asylbewerber können laut Karin Proschwitz die Bibliothek zu denselben Konditionen nutzen wie jeder Riesaer. (SZ/csf)

zur Startseite