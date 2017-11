Stadtbahnverein sammelt Kerzenreste Fast eine Tonne Wachs kamen bei der letzten Sammelaktion zusammen. Wie viel wird es diesmal?

Abgebrannte Kerzen können in Riesa für einen guten Zweck abgegeben werden. © Symbolbild/dpa

Der Stadtbahnverein beginnt am Freitag, 1. Dezember, wieder seine traditionelle Kerzensammelaktion. Die Riesaer können alte Kerzen und Wachs für einen guten Zweck abgeben. Bis Mitte Januar werden die Reste an vier Stellen gesammelt. Behälter stehen in der Riesa-Information, der Elbgalerie, dem Riesenhügel und im Seniorenheim Albert Schweitzer. Laut Hans-Gunter Große, Leiter des Seniorenheims Albert Schweitzer, wird das Kerzenwachs in diesem Jahr wieder in der Region bleiben. Es wird in einer Behindertenwerkstatt in Großenhain verarbeitet. Aus dem alten Wachs werden wieder neue Kerzen hergestellt. Der Erlös der Aktion kommt einem guten Zweck zugute. Bei der letzten Sammelaktion kam der Verein nach eigenen Informationen auf eine Menge von 900 Kilogramm Wachs. (SZ)

