Stadtbad erhöht die Preise Ab 1. Oktober sollen Bad- und Sauna-Besucher mehr bezahlen. Und nicht nur für den Eintritt.

Die Sprudelliegen im Lehrschwimmbecken, das vor drei Jahren eingeweiht wurde, werden von den Badegästen gern genutzt. Rund 125 000 Besucher kommen pro Jahr ins Bad. Ab Oktober müssen sie für den Spaß aber mehr bezahlen. © Dietmar Thomas

Das Stadtbad wird zum 1. Oktober die Preise erhöhen. Und zwar im Durchschnitt um 18 Prozent. Ein Erwachsener, der eine Stunde schwimmen will, bezahlt dann 3,50 statt 3 Euro. Für ein Kind kostet der Eintritt dann 2,50 statt 2 Euro. „Wir haben seit zehn Jahren die Preise nicht erhöht. Die Kosten für Personal, Energie, Chemie und Handwerker sind aber um etwa drei Prozent pro Jahr gestiegen“, sagte Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Döbeln GmbH, zu der neben den Stadtwerken auch das Stadtbad gehört. „Das Stadtbad ist hoch subventioniert. Wir müssen sehen, dass uns die Kosten nicht davonlaufen“, sagte Fehnle. Auch im Bistro werden die Preise angehoben.

Am vergangenen Wochenende hatte das Bad offiziell die Freibadsaison beendet. Rund 25 000 Besucher waren ins Freibad gekommen, das sind zehn Prozent weniger als 2016, so Fehnle. „Uns hat der schöne September des Vorjahres gefehlt.“ 2016 gab es da noch einmal blendendes Wetter. Auch dieses Jahr wurde versucht, noch Gäste ins Freibad zu locken. Zum Beispiel mit einem Warmbadetag, der auch gut angekommen sei. Und an besonders kalten Tagen wurde zwischendrin die Halle geöffnet. „Obwohl das für uns einen größeren Aufwand bedeutete, weil das Bistro umgeräumt werden musste“, sagte Fehnle.

So steigen die Preise zurück 1 von 3 weiter Schwimmhalle: Erwachsene zwei Stunden: von 3,50 auf 4 Euro; ermäßigt zwei Stunden: von 3 auf 3,50 Euro; Familie zwei Stunden: von 9 auf 11 Euro Freibad: Tageskarte Erwachsener von 3,50 auf 4,50 Euro; Tageskarte ermäßigt von 2,50 auf 3,50 Euro Sauna: Zwei Stunden von 8 auf 9,50 Euro (mit Doblina Card den ganzen Tag), drei Stunden von 9,50 auf 11 Euro.

Die Zahl der Gäste bewegt sich im Stadtbad ansonsten etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres. Bis jetzt sind 41 000 Menschen in die Halle und 15 000 in die Sauna gekommen. Insgesamt rechnet Fehnle mit rund 125 000 Besuchern pro Jahr. „Das ist die Zahl, die das Bad gut verkraften kann“, sagte er. Mit dem Bau des Lehrschwimmbeckens vor vier Jahren war die Zahl der Besucher um 15 bis 20 Prozent gesteigert worden. „Und vor allem auch die Verweildauer“, so Fehnle.

Durch einen wirtschaftlichen Querverbund mit den Stadtwerken wird die Freizeiteinrichtung mit rund einer Million Euro pro Jahr finanziert. Diese Summe müsste ohne dieses Konstrukt die Stadt Döbeln aufbringen.

Das Betreiben des Bades ist nicht billig. Gerade wieder kündigt sich eine Reparatur an, die teuer werden könnte. Das Kinderplanschbecken in der Halle ist gesperrt. Es gibt eine Undichtheit am Becken, die noch nicht lokalisiert werden konnte. Es tropfte in die Umkleideräume durch. „In den nächsten 14 Tagen kommt ein Sachverständiger“, sagte Simone Jentzsch, Mitarbeiterin der Stadtwerke.

Mit Veranstaltungen versuchen die Betreiber, Abwechslung in den Badalltag zu bringen. So können sich am 30. September Mädchen wieder in Meerjungfrauen mit Fischschwanz verwandeln. Der Anfängerkurs sei schon ausgebucht, freie Plätze gebe es noch im Kurs für Fortgeschrittene, so Simone Jentzsch. Am 18. November ist wieder eine russische Saunanacht mit Banja-Ritualen und FKK-Baden geplant.

