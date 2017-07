Stadtansichten in Acryl Die Malerin Ursula Schlechter stellt in der Stadtbibliothek im Kultur-Bahnhof aus.

Blick von oben auf den Kulturbahnhof Bahnhof in Radebeul Ost. © A. Müller

Geboren wurde sie in Naumburg, ihre Kindheit verbrachte sie im Erzgebirge und als Malerin ist sie nun seit Längerem schon in der Stadt Dresden und deren Umgebung unterwegs. Die Rede ist von Ursula Schlechter, die gerade in der Stadtbibliothek Kultur-Bahnhof in Radbeul-Ost ausstellt.

Die Ausstellung selbst wird dominiert von einer Auswahl an Dresden-Bildern der Malerin. Darunter findet man Ansichten von Dresdens berühmtester Elbbrücke, dem Blauen Wunder.

Viel Zeit nahm sich die Künstlerin auch für ihre Arbeiten zum Schloss Pillnitz, zu den imposanten Bauten der Dresdner Altstadt und natürlich auch zum Thema „Leben am Fluss“. Denn die Elbe ist nicht nur ein dominantes Dresdner Detail. Sie war schon immer und ist es auch noch heute – eine stimmige Lebensader der sächsischen Landeshauptstadt.

Öl- und Acrylfarben dominieren das künstlerische Oeuvre der Arbeiten von Ursula Schlechter. So taucht sie beispielsweise den Schlosspark Pillnitz in die Pracht dieser Farben. So entführt sie den Betrachter ihrer Bilder in eine verzauberte Winterlandschaft, in die sich das Zentrum der Stadt verwandelt hat.

Doch nicht nur den berühmten und bekannten historischen Bauwerken Dresdens widmet Ursula Schlechter ihre Aufmerksamkeit; sie lenkt den Blick unter anderem auch auf den sonnenbeschienen Pillnitzer Elbhang, wo die Winzer zu Hause sind. Auch die Dresdner Altstadt ist für die Malerin ein fesselndes Motiv. Ist doch hier – sozusagen auf Tuchfühlung – die Baukunst unserer Vorfahren zu bewundern.

Über den Sommer hinweg sind ihre Bilder im Kultur-Bahnhof noch zu besichtigen.

