Stadt zeigt Milde zu Weihnachten Zwischen dem Fest und Neujahr erhebt die Verwaltung keine Parkgebühren. Auch Mahnbescheide bleiben aus.

Die Stadt Meißen erhebt zwischen Weihnachten und Neujahr keine Parkgebühren. © Symbolbild/ Claudia Hübschmann

Wie viele andere sächsische Kommunen setzt auch die Stadt Meißen in nächster Zeit auf einen weihnachtlichen Frieden. Konkret heißt das, dass zwischen Weihnachten und Neujahr keine Parkgebühren erhoben werden. „Die Stadt Meißen setzt im Zeitraum vom 22. Dezember bis 2. Januar die Erhebung der Parkgebühren auf den kostenpflichtigen städtischen Parkplätzen aus“, so Sprecher Philipp Maurer. Zudem werden keine Mahnbescheide an die Bürger verschickt. Das bedeute aber kein generelles Außerkraftsetzen der geltenden Verkehrsregelungen. „Alle anderen Gesetze, Verordnungen oder Satzungen bleiben bestehen.“Schwerere Ordnungswidrigkeiten – etwa Parken an Feuerwehrzufahrten oder unberechtigte Nutzung eines Schwerbehindertenparkplatzes – werden weiterhin geahndet.

Der Begriff „Weihnachtsfrieden“ sollte also nicht missverstanden werden, bedeute nicht, dass alle Verkehrsteilnehmer vogelfrei sind, sondern lediglich das Ausbleiben von Mahnungen oder Vollstreckungen von offenen (Geld)-Forderungen. Die Regelungen gelten nur für die Parkplätze in städtischem Eigentum. (SZ/mhe)

