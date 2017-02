Stadt zahlt für Silvesterparty Die Feier auf dem Theaterplatz soll erstmals gefördert werden. Dafür muss eine andere mit weniger Geld auskommen.

Weniger Geld für den Christopher Street Day (CSD), mehr für die Silvesterparty auf dem Theaterplatz: Dresden setzt in diesem Jahr neue Schwerpunkte bei der finanziellen Hilfe für Großveranstaltungen. So soll der Verein, der sich für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Bisexuellen einsetzt und im Sommer einen Demonstrationszug durch die Stadt sowie eine Kundgebung auf dem Altmarkt plant, nur noch 1 000 statt 3 000 Euro wie im vergangenen Jahr erhalten. Die Veranstaltung sei nicht familienfreundlich, fördere nicht die regionale Identität und habe auch keine touristische Relevanz, heißt es in der Begründung des Kulturamtes. Außerdem bekomme der Verein Geld aus anderen Fördertöpfen. Der CSD-Verein reagierte am Dienstag auf Twitter mit der Frage: „Die Kulturbürgermeisterin wird in Dresden von der Linken gestellt – oder?“

Erstmals bedacht wird unter anderem die Riesen-Silvestersause auf dem Theaterplatz. Der Veranstalter soll bis zu 3 000 Euro erhalten. Die Party werde bundesweit wahrgenommen und von Dresden als touristisches Highlight beworben, so die Stadtverwaltung. Aus dem Förderantrag geht hervor, dass die Veranstaltung rund 279 000 Euro kostet. Mit dem Verkauf von Eintrittskarten, Getränken und Speisen vor Ort werden die Kosten aber nur zu 87 Prozent gedeckt. Beantragt hatten die Organisatoren bei der Stadt gut 13 000 Euro. (SZ/sr)

