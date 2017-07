Stadt zahlt für Projekte in den Ortsteilen Anwohner können Geld beantragen, wenn sie Ideen haben, wie ihr Stadtteil verschönert werden kann.

Sitzmöglichkeiten an einer schönen Stelle, ein Schaukasten mit Informationen oder ein Straßenfest für alle Nachbarn – für solche und andere Vorhaben können Radebeuler jetzt Geld bei der Stadt beantragen. Die finanziellen Mittel werden zur Unterstützung der Heimatpflege und der Stadtteilverschönerung gezahlt, teilt die Verwaltung mit.

Dazu zählt zum Beispiel das Hübschmachen von Straßen, Plätzen und Denkmalen. Gefördert werden auch Veranstaltungen, so lange sie keinen gewerblichen Hintergrund haben. Geld gibt es außerdem für die Herausgabe von Druckerzeugnissen, also zum Beispiel Flyer für ein Stadtteilfest.

Für den Zentrumsbereich Ost, einschließlich Oberlößnitz, stehen jährlich 4 000 Euro zur Verfügung. Für Radebeul-West, einschließlich Niederlößnitz, Kötzschenbroda und Fürstenhain, können Anwohner ebenfalls insgesamt 4 000 Euro beantragen. Für die Stadtteile außerhalb der Zentren (Lindenau, Naundorf, Serkowitz, Wahnsdorf, Zitzschewig) gibt es jeweils 2 000 Euro pro Jahr.

Das Geld muss nicht im selben Jahr ausgegeben werden. Wer ein teureres Projekt umsetzen möchte, kann die Beträge auch über maximal fünf Jahre ansparen und dann investieren.

Die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat hatte die Stadtteilbudgets angestoßen. Seit mehreren Jahren unterstützt die Stadt zum Beispiel die Naundorfer Dorf- und Schulfeste, Veranstaltungen in den Stadtteilzentren Radebeul-Ost und -West, verschiedene Wahnsdorfer Aktivitäten und die Stadtteilfeste in Zitzschewig und Serkowitz. Mit dem jetzigen Beschluss sollen auch in anderen Stadtteilen Eigeninitiativen gefördert werden, die das Wohnumfeld lebendiger und schöner machen.

Die Gelder können formlos über die Zentrale Leitstelle der Stadt beantragt werden. Ansprechpartner Hans-Joachim Pilz ist erreichbar unter 0351 8311541 oder per E-Mail an leitstelle@radebeul.de.

