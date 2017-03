Stadt zahlt Beratung bei Mieterhöhungen für Bedürftige Der Mieterverein hat bereits etliche offenbar unberechtigte Forderungen aufgedeckt.

Etliche Dresdner haben in den vergangenen Wochen unangenehme Post von ihrem Vermieter erhalten: eine Mieterhöhung. In der Regel gehe es um Summen zwischen fünf und 20 Euro, sagt der Chef des Mietervereins und SPD-Stadtrat Peter Bartels. Für Dresdner, die Hartz IV beziehen und deshalb die Kosten der Unterkunft (KdU) vom Amt getragen werden, übernimmt die Stadt auch die Mieterhöhung, erklärte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) auf Anfrage von Bartels.

Bei derzeit rund 27 000 Haushalten in der Stadt, die dazu berechtigt sind, könnte so eine erhebliche Summe zusammenkommen. Allerdings warnt Bartels, dass viele der Mieterhöhungsverlangen unberechtigt seien. Bei den geprüften Erhöhungen sei das in fünf von sechs Fällen so. Der Vermieter habe die Einordnung der Wohnlage zu seinen Gunsten gerechnet. Besonders häufig sei dies bei Vonovia der Fall.

Das Unternehmen sagt, dass im Dresdner Mietspiegel die Wohnlage nicht für jedes einzelne Haus ersichtlich sei, deshalb gebe es unterschiedliche Auffassungen. Die meisten Mieter hätten der Erhöhung zugestimmt. Widersprüche werden geprüft.

Kaufmann erklärte, dass der jeweilige Mieter berechtigt ist, der Erhöhung zuzustimmen, auch wenn er KdU bezieht. Die Stadt müsse nicht vorher um eine Einwilligung gebeten, aber danach informiert werden. „In der Regel bekommen wir aber vorab einen Hinweis vom Mieter dazu“, so die Bürgermeisterin. Die Stadt prüfe dann, ob die Forderung berechtigt ist.

Der Mieter kann aber auch den Mieterverein kontaktieren. Die Stadt zahle auf Antrag eine Kurzmitgliedschaft für Bedürftige über ein Jahr. „Dann kann jeder die Mieterhöhung auch vom Mieterverein überprüfen lassen“, erklärt Kaufmann. „Die Stadt interveniert allerdings auch, wo immer es möglich ist.“ Seit 2014 gibt es diesen Service vom Sozialamt, dass anspruchsberechtigte Mieter eine Kurzmitgliedschaft im Mieterverein gezahlt bekommen.

Bartels kritisierte die Vermieter, dass Fehler nicht nur bei der Wohnlage, sondern auch bei der Ausstattung gemacht wurden und rät zu einer Prüfung.

