Stadt wünscht sich große Rettungsübung an der ICE-Strecke Bevor die Bahnstrecke im Dezember wieder geöffnet wird, sollen Feuerwehren und andere Rettungskräfte den Ernstfall proben.

Die grünen Rammspundwände am ehemaligen Bahnübergang an der Merschwitzer Straße begrenzen die zukünftige ICE-Strecke. Unter anderem hier wäre die Rettung bei einem Bahnunglück kompliziert. Eine Feuerwehrübung könnte helfen. © Kristin Richter

Der 3. Juni 1998 ist ein einschneidender Tag in den Annalen der Deutschen Bahn AG. An diesem Tag kam es zum schwersten Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 101 Menschen starben, als der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ in der Nähe von Eschede (Niedersachsen) bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h entgleiste und gegen einen Brückenpfeiler prallte.

Dieses Unglück soll sich in Großenhain, wenn hier in ein paar Jahren der ICE mit der gleichen Geschwindigkeit durchrauschen soll, nicht wiederholen. Doch um vorbereitet zu sein, findet es Bauamtsleiter Tilo Hönicke nicht schlecht, wenigstens einmal das Schreckensszenario geübt zu haben. Am besten noch vor der geplanten Streckenfreigabe am 10. Dezember. „Eine bessere Möglichkeit werden wir nie wieder bekommen“, sagt Hönicke und weiß dabei die Unterstützung von Oberbürgermeister Sven Mißbach, der selbst Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist.

Jetzt äußerten beide gegenüber Klaus Riedel, der den derzeitigen Bahnstreckenausbau in Großenhain leitet, den Wunsch nach einer großen Rettungsübung. Der Projektleiter der DB Netz AG notierte sich den Vorschlag. – Das ist knapp zwei Wochen her. Doch einen Termin gibt es noch nicht. Riedel visiert für eine mögliche Übung die Zeitspanne von Ende November bis Anfang Dezember an. Dann sind alle Brücken fertig und auch alle Schienen verlegt. „Es muss ja was da sein, sonst macht es keinen Sinn“, so der Projektleiter.

Vor allem die Streckenabschnitte, wo links und rechts Schallschutzwände errichtet werden sollen, gelten bei einem Rettungseinsatz wegen der engen Platzverhältnisse als problematisch. Wie Riedel bestätigt, seien in den Schallschutzwänden ohnehin Rettungstüren vorgesehen. Und auch Zuwege für Rettungsfahrzeuge seien aller einen Kilometer Pflicht. – So richtig begeistert von Hönickes Idee scheint er aber dennoch nicht.

„Wir müssen aber an dem Thema dranbleiben“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze. Auch sie betont, dass die Gelegenheit so günstig wie nie ist. Anfang August, wenn OB Mißbach aus seinem Urlaub zurück ist, soll mit der Planung für die große Rettungsübung begonnen werden.

Kreisbrandmeister Ingo Nestler würde sie begrüßen. Aber er weiß, wie schwierig es ist, so eine Einsatzübung zu organisieren. Erst recht, wenn sie auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn stattfinden soll. „Je größer das Unternehmen, umso schwieriger ist es“, erzählt Nestler aus seinen Erfahrungen. Die letzte Feuerwehr-Großübung auf einem abgestellten Bahngleis ist zehn Jahre her. Sie wurde von der damaligen Kreisbrandmeisterei Riesa-Großenhain organisiert.

„Es würde der Bahn gut zu Gesicht stehen, wenn sie der Feuerwehr in Großenhain einen Waggon mit Lok zur Verfügung stellen würde“, so Nestler. Aus seiner Sicht mache eine Großübung aller Großenhainer Ortsfeuerwehren Sinn. „Da kann die Stadt ihren neuen ELW 1 zur Lageerkundung testen“, sagt Nestler. Den Einsatzleitwagen (ELW 1) konnte sich die Stadt mit Fördermitteln des Landkreises Meißen anschaffen. Er ist in der Großenhainer Feuerwache stationiert und verfügt über Computer mit feuerwehrspezifischer Software, um Katastropheneinsätze wie Bahnunfälle zu leiten.

