Stadt wirbt mit neuer Imagebroschüre Die Stadt stellt sich in all ihren Facetten vor.

Radebeul präsentiert sich im neuen Look – zumindest in der vor Kurzem erschienenen neuen Imagebroschüre. Damit stellt sich die Stadt künftig in all ihren Facetten vor.

Das alte Design wurde dafür komplett erneuert. „Durch die farbenfrohe und moderne Gestaltung des Heftes erhalten die Besucher großartige Einblicke in all die Besonderheiten Radebeuls und können sich selbst davon überzeugen, dass die Stadt immer einen Besuch wert ist“, so Heike Thiele von der Tourist-Information. Statt langer Texte sollen nun vor allem große einladende Bilder die Lust wecken, das „sächsische Nizza“ zu besuchen. Ebenfalls neu erschienen ist der zweisprachige Flyer mit den Veranstaltungshöhepunkten 2018. Einheimische und Touristen aus dem In- und Ausland können sich damit in englischer oder deutscher Sprache einen Überblick über die zahlreichen Feste und Events in Radebeul verschaffen.

Alle Broschüren und Flyer sind in der Tourist-Information erhältlich oder können unter tourismus.radebeul.de kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. (SZ)

