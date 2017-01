Stadt will Zusatz-Millionen beim Parken einnehmen Die Gebühren verdoppeln sich teilweise. Dafür fallen bisher kostenlose Parkplätze unter der Marienbrücke weg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Steffen Moritz löst sein Parkticket, um den Zwinger zu besuchen. Jetzt bezahlt er dafür 1,50 Euro pro Stunde. Doch in wenigen Monaten wird es teurer. © René Meinig Steffen Moritz löst sein Parkticket, um den Zwinger zu besuchen. Jetzt bezahlt er dafür 1,50 Euro pro Stunde. Doch in wenigen Monaten wird es teurer.

Äußerst gefragt sind die kostenlosen Parkplätze unter der Marien- und der benachbarten Eisenbahnbrücke. Doch mit dem günstigen Parken ist es bald vorbei.

Dresdner Kraftfahrer müssen künftig mehr fürs Parken bezahlen. Das war bereits klar, als der Stadtrat Ende vergangenen Jahres den Haushalt verabschiedete. Denn darin sind zwei Millionen Euro zusätzliche Einnahmen durch Parkgebühren vorgesehen, die die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit mit ihrem Paket durchgesetzt hatte. Damit soll mehr Geld für zusätzliche Ausgaben in die Rathauskasse kommen. Insgesamt würden damit im Jahr rund zehn Millionen Euro durch Parkgebühren eingenommen. Auf eine Anfrage von Stadtrat Johannes Lichdi (Grüne) listete Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zahlreiche Details auf.

Eine Erhöhung ist lange her. So stiegen die Parkgebühren 2003 das letzte Mal. Zum Vergleich: Seitdem hat sich eine Einzelfahrt über eine Stunde im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) von 1,50 auf 2,30 Euro erhöht – ein Anstieg auf 153 Prozent. „Öffentlicher Raum in der Innenstadt ist knapp und teuer“, sagt Stadtrat Lichdi. Das müsse sich auch bei der Parkgebühr widerspiegeln. „Mit dem Auto sollte man nur ins Zentrum fahren, wenn es nicht anders geht. Dann kann man auch mehr bezahlen“, findet er. Immerhin habe es viele Jahre keine Erhöhung mehr gegeben. „Wir wollen den ÖPNV stärken“, sagt der Vertreter der Ratsmehrheit. Für Einkommensschwache gebe es ja das Sozialticket.

Zusätzlich 3,5 Millionen Euro würden durch die geplanten Erhöhungen in die Rathauskasse kommen, rechnete OB Hilbert vor. So sollen in der Tarifzone 1 im Zentrum die Parkgebühr von 1,50 auf zwei Euro pro Stunde und der Tagestarif auf sechs bis acht Euro steigen. In den Zonen 2 und der Äußeren Neustadt ist eine Erhöhung von 50 Cent auf einen Euro stündlich vorgesehen und ein Anstieg des Tagestarifs von drei auf vier Euro.

Dem würden allerdings auch Ausgaben gegenüberstehen. Für die Umstellung der Parkautomaten sind rund 100 000 Euro nötig. „Darüber hinaus ist mit einer Erhöhung der Parkgebühren zwingend parallel eine bargeldlose, für jedermann nutzbare Bezahlform einzuführen“, erläutert der OB. Geldmünzen haben dabei ausgedient.

An den jetzigen Parkscheinautomaten könne mit Geldkartenfunktion zwar bereits bargeldlos bezahlt werden. „Diese Technik wird von den Banken zunehmend weniger unterstützt oder gar nicht mehr angeboten“, so Hilbert. Deshalb sei die Umrüstung der Parkscheinautomaten auf die Nutzung von EC- und Kreditkarten nötig. Das kostet eine Million Euro. Also würde der rot-grün-rote Plan der zusätzlichen Einnahmen aufgehen.

In seiner Antwort verglich Hilbert die Dresdner Gebühren auch mit denen von ähnlich großen Städten. In Leipzig kostet das Parken in der Innenstadtzone schon jetzt zwei Euro, in Düsseldorf 1,90 Euro und in Duisburg 0,50 bis 1,50 Euro.

Alle Details stehen jedoch noch nicht genau fest, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Beispielsweise, ob der Tagestarif für die Innenstadtzone acht oder zehn Euro betragen soll. Dabei gehe es aber nicht nur um die Parkgebühren, sondern noch um zwei weitere Punkte. So sollen die Parkflächen erweitert und auch mehr Anwohnerparkplätze ausgewiesen werden. „Wir haben die Aufgabe, das schnellstmöglich auf den Weg zu bringen“, sagt er. Spätestens im Frühjahr soll der Stadtrat darüber entscheiden.

Fest steht hingegen bereits, dass es noch dieses Jahr mit dem wilden Parken an der Marienbrücke vorbei ist. Das ist nötig, da die Stadt die befestigten Flächen bis hin zur Pieschener Allee mit der Beseitigung von Hochwasserschäden ordentlich herrichten will. Unter der Marien- und der benachbarten Eisenbahnbrücke sowie an den Pfeilern sei dies bereits teilweise geschehen. Jetzt bekommt die Stadt Fluthilfemittel, sodass sie auf dem gesamten Areal rund 870 000 Euro investieren kann.

Dabei wird der Platz westlich der Brücken als Pkw-Parkplatz ausgebaut, asphaltiert und markiert. Dort wird es auch künftig einen Busparkplatz geben, so Koettnitz. Im Zuge der Arbeiten werden die Beleuchtung und die Entwässerung erneuert. Zwar stehen dort schon jetzt zwei Parkautomaten, einer für Zone 1 ein weiterer für Zone 2. Die Grenze verläuft über den Platz. Wenn die Technik erneuert wird, kommen aber weitere Automaten hinzu.

Unter und zwischen den Brücken ist Parken künftig strikt verboten. Die Stadt baut die Flächen zwischen den Bauwerken und unter der Marienbrücke grundhaft aus. Sie werden mit Großpflaster neu befestigt. Außerdem trennen Betonbalken die Streifen ab, die wildes Parken verhindern. Die Arbeiten beginnen am 15. Mai und sollen am 7. August beendet sein.

zur Startseite