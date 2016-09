Stadt will Vorrang für Busse prüfen

Linienbussen bei der Ampelschaltung im Stadtgebiet Vorrang zu gewähren – das sei, ähnlich wie in Dresden auch in Pirna möglich. Eine entsprechende Information legte die städtische Verkehrsbehörde jetzt den Stadträten vor. Ob der Nutzen solcher Vorrangschaltungen jedoch Aufwand und Kosten rechtfertige, könne nur im Rahmen einer Studie herausgefunden werden, für die der Stadtrat Geld freigeben müsse.

Die Idee, die Ampelanlagen rund um die B 172 und die Maxim-Gorki-Straße mit einer Linienbus-Beeinflussung auszurüsten, ist nicht neu. Die Stadtverwaltung überlegt, dafür einen neuen Anlauf zu starten. Sinn mache das in Zusammenhang mit den geplanten Bauvorhaben an der Maxim-Gorki-Straße und der Breiten Straße, so Carsten Pisko, Leiter der Pirnaer Verkehrsbehörde. Änderungen an Ampel-Anlagen für einen schnelleren Nahverkehr wären somit frühestens nach Ende der beiden Straßenbau-Vorhaben im Herbst 2018 möglich. (SZ/ce)

