Stadt will Vereinsförderung reformieren Der Geldfluss an die Vereine soll gerechter und transparenter werden. Ein Problem wird das allerdings nicht ändern.

Symbolfoto © Oliver Berg / dpa

Strehla. Wenn Strehlaer Vereine städtisches Geld haben wollen, sollen sie das künftig rechtzeitig im Rathaus beantragen. Das sieht die überarbeitete Förderrichtlinie vor, die der Stadtrat demnächst beschließen soll.

Mit der Regeländerung soll für mehr Gerechtigkeit gesorgt werden, so Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG). Denn bisher war es so, dass es eine Art Windhundrennen um die städtischen Vereinsfördergelder gab: War zum Beispiel kurz vor Jahresende noch Geld im Vereins-Fördertopf bei der Stadt, galt die Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Da die absoluten Beträge gering waren, habe der Bürgermeister ohne Rücksprache mit den Stadträten über die Vergabe entscheiden können. Das sei aber intransparent, so Jeromin.

Neuer Stichtag Anfang November

Künftig sollen Vereine deshalb bis immer bis 1. November ihre Geldwünsche für das nächste Jahr bei der Stadt einreichen. Bürgermeister und Stadträte entscheiden dann gemeinsam bei ihren öffentlichen Treffen, wie das Geld verteilt wird. Damit soll auch eine bedarfsgerechte Unterstützung ermöglicht werden, so der Bürgermeister.

Auf allzu üppige Unterstützung durch die Stadtkasse können Strehlas Vereine dabei auch in Zukunft nicht hoffen. Die Stadt habe schlicht nicht die Finanzkraft, um sich größere Vereinsfördersummen wie Gröditz oder Riesa zu leisten, sagte Bürgermeister Jörg Jeromin. Gröditz – gemessen an der Einwohnerzahl doppelt so groß wie Strehla – unterstützt seine Vereinslandschaft mit knapp mehr als 100 000 Euro jährlicher Förderung.

Strehla hingegen hat nach bisheriger Erfahrung jährlich etwa 6 000 bis 8 000 Euro für diesen Haushaltsposten vorgesehen. „Die Zuschüsse der Stadt reichen nicht, um das Vereinsleben finanziell gut auszustatten“, so Jörg Jeromin. Man versuche, den Vereinen deshalb auch anderweitig zu helfen. Zum Beispiel, indem der Bauhof Pflegearbeiten übernehme oder Bundesfreiwilligen-Dienstler abgestellt würden.

Für Kritik sorgte die von der Strehlaer Stadtverwaltung geplante Sonderförderung für Vereinsjubiläen. Je älter der Verein, desto mehr Geld soll es demnach geben, zum Beispiel 100 Euro für das zehnte Vereinsjubiläum. Dadurch werde Vereinsalter vor die Jugendarbeit gestellt, monierten Stadträte. Die Neuregelung sei flexibel genug, derlei zu berücksichtigen, so Bürgermeister Jörg Jeromin.

Die reformierte Vereinsförderrichtlinie will Strehla schon bald in Kraft treten lassen. Für das laufende Jahr sollen die Vereine ihre Geldwünsche bei der Stadtverwaltung bis 31. März einreichen. (SZ/ewe)

