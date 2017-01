Stadt will Tempo-Tafeln kaufen Die Stadträte haben dafür grünes Licht gegeben. Noch ist der Haushalt aber nicht beschlossen. Trotzdem soll in Volkersdorf schnell etwas passieren.

„Achtung Kinder!“: Dieses Verkehrszeichen verpflichtet Autofahrer zu besonderer Aufmerksamkeit und einem Tempo, das sie jederzeit gefahrlos bremsen lässt. An der Staatsstraße in Volkersdorf wurde es jetzt etwas versetzt. Doch das wirft neue Fragen auf. © Norbert Millauer

Es tut sich etwas für mehr Verkehrssicherheit in Radeburg. Zwar stand das Thema nicht auf der Tagesordnung des Radeburger Stadtrats, trotzdem hat sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung damit beschäftigt. Mit einem Ergebnis, über das sich nicht nur die Volkersdorfer freuen können. Denn nach einiger Diskussion verständigten sich Verwaltung und Stadträte darauf, dass nicht nur eine Tafel zum Messen und Anzeigen der Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge angeschafft werden soll, sondern sogar gleich zwei. Neben der Ortsdurchfahrt in Volkersdorf könnten diese auch an anderen kritischen Punkten in den Ortsteilen der Stadt zum Einsatz kommen. Gekauft werden sollen solche Tafeln, die nicht nur das gefahrene Tempo anzeigen, sondern gleichzeitig auch die Fahrzeuge zählen – unterteilt nach Pkw beziehungsweise Lkw und Bussen. Diese Daten können dann ebenso wie die gefahrenen Geschwindigkeiten vom Ordnungsamt ausgelesen und ausgewertet werden.

Die Idee zum Anbringen einer Tempo-Tafel in Volkersdorf war Mitte Januar entstanden, nachdem das Landratsamt den von 350 Unterschriften gestützten Vorschlag einer Volkersdorfer Initiative abgelehnt hatte, auf der gesamten Ortsdurfahrt Tempo 30 anzuordnen. Das gilt schon auf dem größten Teil der S 96 im Ort, auf rund 350 Metern zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bärnsdorf und dem Abzweig der Moritzburger Straße aber nur für Lkw. Nachdem die SZ über diese Idee geschrieben hatte, meldete sich Veit Tittel vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal in der Redaktion. Das Bündnis setze sich seit Jahren für solche Tafeln ein. In Radebeul sind derzeit sieben Stück im Einsatz. Drei werden von der Stadt betreut, drei vom Bündnis und eine Tafel ist aus einer Privatinitiative hervorgegangen. Das Ergebnis: „Es traten immer Verbesserungen der Geschwindigkeitseinhaltung ein, welche je nach Standort mal bei nur drei bis fünf km/h aber auch bei zehn bis 15 km/h lagen“, schrieb Veit Tittel. Und er bot den Volkersdorfern Hilfe an: „Wenn gewünscht, können wir gern unsere Erfahrungen mitteilen oder eine Tafel probeweise zur Verfügung stellen.“

Inzwischen gibt es in Radeburg nicht nur die Entscheidung, zwei Tafeln zu kaufen. Die Stadt hat auch einen ersten Kontakt zu den Radebeulern hergestellt, wie Ordnungsamtsleiter Torsten Wehnert sagt. „Wie würden auch gern das Angebot nutzen, uns mal eine Tafel von der Initiative auszuleihen.“ Denn der Kauf der eigenen Anzeigen wird wohl noch etwas dauern. Ein Gerät kostet um die 2 600 Euro. Das Problem dabei ist, dass die Stadt noch keinen beschlossenen Haushalt hat. Ohne diesen nützt aber auch das sehr schnelle und positive Votum der Stadträte nichts.

Und noch etwas hat sich in den letzten Tagen getan, wie Anwohner beobachtet haben. Das Zeichen „Achtung Kinder“, wurde vom Landkreis provisorisch etwas weiter in Richtung Ortsteingang versetzt. Allerdings nicht ganz bis dorthin und auch nicht wenigstens bis vor die Kurve. Das Versetzen hatte das Amt selbst beim Vor-Ort-Termin ins Gespräch gebracht, da dadurch sogar noch ein größerer Effekt erzielt werde, als mit einem generellen Tempo 30. So steht es jedenfalls im Bescheid an die Volkersdorfer. Nicht nachvollziehbar ist daher, warum es in der Gegenrichtung kein entsprechendes Verkehrszeichen gibt. Denn wenn damit die Kinder an der Bushaltestelle und auf dem Weg von und zu dieser geschützt werden sollen, müssen die Autofahrer gleichermaßen darauf hingewiesen werden. Egal, ob sie nun aus Bärnsdorf oder aus der anderen Richtung kommen.

