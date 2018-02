Stadt will runter vom Schuldenberg Zwar liegt Gröditz unterhalb einer wichtigen Grenzmarke. Allerdings macht der Blick auf die Einwohnerzahlen Sorgen.

© Symbolfoto: dpa

Gröditz. Pro Einwohner der Stadt 771 Euro – so hoch waren die Schulden der Röderstadt am 31. Dezember 2017. Insgesamt hatte die Stadt Kredite in Höhe von 5,68 Millionen Euro, geht aus dem Haushalt für 2018 hervor. Damit liegt Gröditz zwar unter der Marke von 850 Euro, ab der Kommunen als hoch verschuldet gelten. Andererseits aber auch deutlich über den 573 Euro, die Ende 2014 an kommunalen Pro-Kopf-Schulden zu Buche gestanden hatten. Die Gesamtschulden lagen damals bei 4,33 Millionen Euro. Erklärtes Ziel der Stadt ist, die 2015 gestiegene Verschuldung weiter zu senken.

Unter anderem will die Stadt dieses Jahr deshalb einen endfälligen Kredit gar nicht erst umschulden, sondern gleich komplett tilgen. So soll die durchschnittliche Tilgungsdauer der Kredite verkürzt werden. Ende 2018 sollen noch 5,44 Millionen Euro Schulden zu Buche stehen (758 Euro pro Kopf). Erschwert wird die Absenkung der Pro-Kopfverschuldung durch rückläufige Einwohnerzahlen. Trotz Eingemeindung von Nauwalde 2013 hat Gröditz bis Mitte 2017 mehr als 500 Einwohner verloren und zählt nur noch reichlich 7 100 Menschen. So viel, wie 2008 – weit vor der Eingemeindung von Nauwalde. (SZ/ewe)

