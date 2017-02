Stadt will Raser bremsen In Pulsnitz soll künftig Autofahrern in der Innenstadt die Geschwindigkeit angezeigt werden.

So eine Anzeigentafel soll auch in Pulsnitz aufgestellt werden. © Thorsten Eckert

Blitzen darf die Stadt Pulsnitz nicht. Aber sie will die Raser dennoch etwas disziplinieren. Ein Schwerpunkt ist die S 95 um die Robert-Koch-Straße und den Markt. Im gesamten Zentrum liegt das Tempolimit bei 30 Stundenkilometern. Daran würden sich viele Kraftfahrer nicht halten. Darüber klagen Passanten. Zudem führt der Schulweg entlang, und die Kinder sind gefährdet.

In dem Bereich will die Stadt nun eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige aufstellen. Der genaue Standort steht noch nicht fest. Der hängt auch von der Stromversorgung ab. Die Anlage soll den Kraftfahrern ihre aktuelle Geschwindigkeit vor Augen führen und sie zum Nachdenken bringen. Das Schlagwort heißt aktive Verkehrserziehung. Durch die Anzeige des Tempos werde die Wachsamkeit gefördert, gleichzeitig „sozialer Druck“ auf den Kraftfahrer ausgeübt, so die Erfahrung von Verkehrsexperten. Dass an solchen Anzeigen ein positiver Effekt und eine Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten zu messen ist, sei erwiesen. Auf den Effekt setzt auch die Stadt Pulsnitz. (SZ/ha)

