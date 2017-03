Stadt will neue Parkautomaten In Bad Schandau können Gäste das Abstellen ihres Autos bald auch elektronisch bezahlen.

Hat man zu wenig Münzen dabei, kann es schwierig werden mit der Parkgebühr. In Bad Schandau wird sich sich ändern, zumindest an einigen Stellen. © Uwe Soeder

Dass an den Parkautomaten nur mit Münzen bezahlt werden kann, ist in Bad Schandau bei Nutzern schon lange in der Kritik. Insbesondere in Schmilka irren immer wieder Autofahrer umher, weil sie kein passendes Münzgeld parat haben oder auftreiben können. Nun will die Stadt zwei neue Automaten kaufen. Einer soll den in Schmilka ersetzen, ein zweiter den am Elbeparkplatz. Dafür soll der Stadtrat nun auf seiner Sitzung am Mittwoch, 15. März, zusätzliche Ausgaben bewilligen. Erst danach könne ein Auftrag ausgelöst werden. Welche Funktionen die modernen Geräte bieten sollen, wird noch konkret festgelegt. (SZ/gk)

