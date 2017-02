Stadt will neue Feuerwache planen Das derzeitige Gebäude in Döhlen müsste für viel Geld saniert werden. Lohnt sich deswegen ein Neubau?

© Symbolbild: Uwe Soeder

In Freital könnte schon bald mit dem Bau einer neuen zentralen Feuerwache begonnen werden. In einer seiner nächsten Sitzungen wird sich der Stadtrat mit dem Thema befassen. Nach dem Willen der Stadtverwaltung sollen die Volksvertreter etwa 120 000 Euro freigeben, damit das Rathaus mit den Planungen für eine neue Feuerwache beginnen kann. Die Mittel sind bereits in dem Januar beschlossenen Haushalt eingeplant. „Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Mittel für die Planung einer neuen Feuerwache sind für die Finanzierung von Planungsleistungen zum Bau einer neuen Feuerwache vorgesehen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Es sei aber noch offen, wann genau sich der Stadtrat mit dem Thema befassen wird. Dass in Sachen zentraler Feuerwache aber etwas geschehen muss, ist aus Sicht der Stadt unabdingbar.

Wie Weigel mitteilt, würde der Platz in der Wache Am Glaswerk 3 in Döhlen zwar für die Freitaler Feuerwehr ausreichen. „Der bisherige Standort befindet sich allerdings einerseits im Überflutungsgebiet.“ Zum Hochwasser im Jahr 2002 habe das Wasser in der großen Fahrzeughalle etwa 1,15 Meter hoch gestanden. „Andererseits wären allein für die gebotene zeitgemäße nicht nur energetische Ertüchtigung des hinsichtlich der Bausubstanz überalterten und verschlissenen Gebäudekomplexes in nächster Zeit größere Investitionen unumgänglich.“ Unter anderem müssten die Mauern trockengelegt und eine Wärmedämmung an die Fassade angebracht werden. Außerdem sind Mauerwerk, Decken und Dachkonstruktion in so marodem Zustand, dass sie grundlegend erneuert und auch statisch verändert werden müssten. Auch die Haustechnik ist dringend sanierungsbedürftig. Die Stadt will deshalb untersuchen lassen, ob nicht der Bau einer neuen Wache die günstigste Lösung für das Problem wäre. „Wo diese entstehen könnte, wird derzeit noch untersucht“, so Rathaussprecher Weigel.

zur Startseite