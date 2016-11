Stadt will mehr Geld Die Verträge mit den Nutzern der Schiffsanleger sollen angepasst oder im neuen Jahr gekündigt werden.

Marktüblichen Preisen näherkommen – Stadtmarketing-Chef Christian Friedel. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Drei Anlegestellen für Schiffe gibt es in Meißen. Am Elbkai sind das der Anleger für die Sächsische Dampfschiffahrt sowie der Kabinenschiffsanleger der KDE GmbH aus Regensburg. Der Dritte befindet sich hinter der Eisenbahnbrücke in Richtung Siebeneichen. Dieser wird derzeit vom Kreuzfahrtunternehmen Viking River Cruises betrieben. Verträge mit verbindlichen Nutzungsbedingungen hat die Stadt sowohl mit der KDE als auch mit Viking. So bezahlt Erstgenannte zum Beispiel eine Gebühr von 1 000 Euro jährlich an die Stadt, übernimmt dafür die Pflege des Anlegers. Für die Nutzung des Viking-Kais sowie den Anleger Altstadt existiert eine Entgeltordnung, die für eine Nutzung bis zu 24 Stunden Preise zwischen 80 und 310 Euro festschreibt. Wie die Stadt allerdings bereits im Sommer bekannt gab, nutzen Schiffe der Dresdner Dampfer-Flotte den Elbkai auf Altstädter Seite kostenfrei, übernehmen allerdings komplett die Pflege und Instandhaltung. Dass es bei diesem wenig lukrativen Modell nicht bleiben soll, darüber scheint nun verwaltungsintern Einigkeit zu bestehen. „Wir wollen entweder eine Überarbeitung der Entgeltordnung für das Anlegen von Schiffen, die den marktüblichen Preisen näherkommt“, sagt Stadtmarketing-Chef Christian Friedel. Möglich wäre etwa eine Anhebung für die Nutzung der Anlegestellen für zwei Stunden von derzeit 80 auf 100 Euro oder für zwei bis acht Stunden von derzeit 210 auf 240 Euro. Im letzten Bauausschuss wurde aber auch die Möglichkeit aufgeworfen, alle Anlegestellen womöglich selbst zu betreiben.

Dann würde die Stadt mehr Geld von jeglichem Nutzer einnehmen, müsste aber die Instandhaltungskosten tragen. Bis zum nächsten Bauausschuss soll nun geprüft werden, welche Variante die finanziell bessere für Meißen sein könnte. „Dabei müssen wir natürlich mit den Nutzern reden, mit denen über das Jahr hinaus Verträge existieren. Diese könnten zu anderen Bedingungen weitergeführt oder eben gekündigt werden“, so Friedel. Wichtig sei, die Belange der Meißner Touristen und die Interessen der Stadt in Einklang zu bringen.

zur Startseite