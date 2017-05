Stadt will lieber neu bauen Nicht immer lohnt sich eine Sanierung – sagt die Stadt.

Großenhain. Die Stadt erwägt einen kompletten Neubau der Kita Chladeniusstraße. Eine Sanierung im vorhandenen Bau hätte wenig Sinn, da sie einerseits durch die Asbestmaterialien ohnehin teuer wäre und sich zudem nichts am verwinkelten Raumkonzept der Kita ändern würde. Eine Sanierung hätte geschätzt 955 000 Euro gekostet, ein Neubau würde etwa 1,82 Millionen kosten – wäre aber dann konzeptionell auf lange Sicht auf dem neuesten Stand. Die Gelder, die jetzt für die Sanierung der Kita Chladeniusstraße für 2017 eingeplant waren, gehen nun zum einen in die Kostenerhöhung der Sanierung Grundschule Bobersberg und zum anderen in das nachgerückte Projekt „Sanierung Bauhofstandort Zabeltitz“. Die höheren Kosten für die Grundschule sind durch die steigenden Baupreise bereits untermauert. (ulb)

