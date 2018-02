Stadt will Kitaplätze anmieten Investoren bauen in Großröhrsdorf derzeit eine frühere Weberei um. Eine Produktionshalle wird zur Kindertagesstätte.

Die Alte Weberei in Großröhrsdorf ist gegenwärtig eine Baustelle. Auch eine Kita soll hier entstahen. © Matthias Schumann

Großröhrsdorf. Steigende Geburtenzahlen sind nach vielen Jahren der schrumpfenden Bevölkerung für Kommunen eine gute Nachricht. Damit steigt auch der Bedarf an Kitaplätzen. Zuzüge können den Druck noch verschärfen. In Großröhrsdorf könnte nun eine private Initiative der Stadt etwas Luft verschaffen. In einer früheren Fabrik an der Bischofswerdaer Straße wird nicht nur Wohnraum entstehen, sondern auch eine Kindertagesstätte mit 48 Plätzen. Die Kita war jetzt Thema im Stadtrat, allerdings für den nichtöffentlichen Teil geplant. Dort sollte es offenbar um den Vertrag mit dem Investor gehen, die Kita für die Stadt anzumieten. Die braucht dringend Kitaplätze. Letztlich geht es auch darum, den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen zu können.

Günter Hutschalik (Freie Wähler Gegenwind) stellte den Antrag, öffentlich darüber zu beraten. Die Großröhrsdorfer sollten schon erfahren, was Kitaplätze kosten, um ein Verständnis dafür zu entwickeln. Solche Dinge sollten transparent sein. Es gehe doch um erhebliche Summen. Er sehe keine Interessen, die einer öffentlichen Beratung entgegenstehen könnten. Anders sah das Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Die nichtöffentliche Abstimmung sei sorgfältig abgewogen worden. Denn es seien persönliche Daten zu besprechen. Das sah auch eine Stadtratsmehrheit so und stimmte gegen eine öffentliche Beratung.

Bauherr für das „Domizil – Alte Weberei“ ist die Grundstücksgemeinschaft Christoph und Dr. Wolfgang Schöne. Bis März 2016 wurden in dem Fabrikkomplex Verbandsstoffe hergestellt. Zuletzt unter dem Namen Temedia. Die Firma zog sich jedoch überraschend aus Großröhrsdorf zurück. Damals ging eine über 200-jährige Webereitradition zu Ende.

Ende des Vorjahres hat die Familie Schöne als Eigentümerin des Gebäudekomplexes mit dem Umbau der Immobilie begonnen. So entstehen unter anderem altersgerechte Wohnungen. Außerdem zieht ein Pflegedienst in den Komplex und ein Café ist geplant. Die Bauherren investieren in den Umbau etwa vier Millionen Euro. Für die künftigen Kitakinder sollen drei Gruppenräume entstehen. Die Awo Bautzen werde nach Informationen der Investoren die Kita betreiben. Mit diesem Gebäudekomplex soll nach den Vorstellungen von Bauherrn und Planern ein Treff für unterschiedliche Generationen entstehen, die hier auch unter einem Dach wohnen können. Das gesamte Projekt soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

