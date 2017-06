Stadt will keine Turnhalle mieten Die Stadt hält die Wege zu den Turnhallen in Großenhain für zumutbar.

Turnhalle an der Schubertallee in Großenhain © Archiv: Klaus-Dieter Brühl

Die Stadt bleibt offenbar dabei: Sie will die inzwischen private Turnhalle an der Grundschule Schubertallee nicht für den Schulsport anmieten. Schon bei ersten Anfragen von Eltern und Lehrern teilte man im Rathaus den Standpunkt, dass Großenhain genug Hallenkapazität für den Unterricht habe. Die Wege seien zumutbar. Nächste Woche soll es gerade zum letzten Punkt ein Gespräch mit den Sportlehrern von Grundschule und Gymnasium geben. Denn diese beiden Schulen sind davon betroffen. Es waren die Eltern von Gymnasiasten, die das Thema Grundschule Schubertallee wieder ins Rollen brachten.

Der Grund: Ihre Kinder müssen zur Kretzschmarhalle, obwohl die Sporthalle am Gymnasium gleich am Schulbau anschließt. Doch die Halle ist größtenteils belegt – mit den Grundschülern, die keine eigene Halle mehr haben. Nun wurde den Eltern am Gymnasium sogar angekündigt, der Unterricht müsste wegen des Andrangs in den Großenhainer Sportstätten im nächsten Jahr teilweise bis 16.45 Uhr verlegt werden. Das war der Auslöser dafür die Halle-Frage erneut anzusprechen.

zur Startseite