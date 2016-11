Stadt will keine niedrigen Blöcke Nach neuen Ankündigungen zum Abriss in Löbau-Ost ist die Frage nach dem Abnehmen von Geschossen wieder aufgetaucht.

Die Gebäude Lortzingstraße 48-54 (im Bild) und Mozartstraße 19 bis 23 sollen 2018 abgerissen werden. Das betrifft rund 90 Wohnungen, von denen etwa ein Drittel bereits leer steht. © Rafael Sampedro

Die Frage nach dem Erhalt der Plattenbauten in Löbau-Ost hat die Mieter während der jüngsten Einwohnerversammlung beschäftigt – und sie ist auch Thema in den Facebook-Diskussionen nach der SZ-Berichterstattung. Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hat sich zu dieser Frage bereits am Mittwochabend klar positioniert: Einen Rückbau von Geschossen, wie er in Görlitz und manchen anderen Städten praktiziert wird, gebe es in Löbau nicht. Zum einen sei es den Mietern nicht zuzumuten, während der Umbauphase in den Wohnungen der unteren Geschosse zu bleiben. Görlitz hatte dies so gelöst, dass die Mieter morgens bis 8 Uhr ihre Räume verlassen mussten und erst abends wieder zurückdurften. So könne man mit Menschen nicht umgehen, so Buchholz.

Ein zweiter Grund dürfte aber der ausschlaggebende sein: Wenn alle Blöcke stehen bleiben, müssen auch die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und so weiter in der vollen Länge bestehen bleiben. Werden die Blöcke an den Rändern des Viertels weggerissen, können dort auch die Leitungen entfernt werden. Das reduziert in den folgenden Jahren beispielsweise dem Aufwand fürs Heizen oder dafür, warmes Wasser in die Wohnungen zu bringen. Darauf wies Stadtwerke-Geschäftsführer Joachim Neumann hin.

Auch über die Mietpreise war während der Einwohnerversammlung gesprochen worden. Wobau-Geschäftsführerin Andrea Heinke erklärte, dass sanierte Wohnungen natürlich teurer seien als unsanierte. Dennoch wolle man am günstigen Mietniveau festhalten. Die durchschnittliche Kaltmiete werde um die vier Euro pro Quadratmeter liegen. Es werde Wohnungen geben, die teurer sind, und manche, die günstiger angeboten werden.

