Stadt will Haus an der Dresdner Straße sanieren

Die Dresdner Straße 15. Foto: Millauer © norbert millauer

Die Hospitalstiftung der Stadt Pirna will das Haus Dresdner Straße 15 sanieren lassen. Das Gebäude sei durch Ablauf eines Erbbaurechtes an die Stiftung gefallen, es sei das letzte noch unsanierte Gebäude der Stiftung, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Bauausschuss des Stadtrates gab auf seiner vergangenen Sitzung knapp 50 000 Euro frei und beauftragte ein Architekturbüro, die Arbeiten zu planen. Das Objekt bedürfe dringend einer Außensanierung, heißt es. Vermietet ist das Haus derzeit unter anderem an einen Hofladen. (SZ/ce)

