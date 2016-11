Stadt will Geld in eigenen Wohnungsbestand stecken

Die Stadt Bad Schandau werde das Geld aus dem Verkauf der städtischen Immobilie Schmilka Nummer 18 wie geplant in den kommunalen Wohnungsbestand investieren. Das erklärte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) auf Nachfrage von Stadtrat Christian Friebel (CDU). Laut Bürgermeister würden beispielsweise in einem Haus an der Lindenallee Instandsetzungsmaßnahmen anstehen. Genaue Pläne gebe es aber nicht. Die Stadt hatte die Immobilie in Schmilka für das Mindestgebot von 39 400 Euro an den einzigen Bieter verkauft. (SZ/gk)

