Stadt will Geld für Schiller-Brücke Die Stadt will in diesem Jahr knapp 5,3 Millionen Euro investieren. Einige Projekte dauern mehrere Jahre.

Das kostet: Mit einem Umfang von 4,4 Millionen Euro gehört der Brückenbau zu den größten Investitionen der Stadt Döbeln in den nächsten Jahren. © Symbolbild/dpa

Für den Bau der Brücke an der Schillerstraße hat die Stadt schon seit vergangenem Jahr Baurecht. Inzwischen sind auch die Bodenuntersuchungen erfolgt. Das Gutachten ist positiv ausgefallen. „Jetzt wird das Fördergeld beantragt“, sagt Bauamtsleiter Thomas Hanns. Mit einem Umfang von 4,4 Millionen Euro gehört der Brückenbau zu den größten Investitionen der Stadt Döbeln in den nächsten Jahren.

Für die Planungen des Projektes stehen in diesem Jahr rund 85 000 Euro im Haushalt, für 2017 rund 1,7 Millionen Euro und für 2018 knapp 2,5 Millionen Euro. Gebaut werde, „wenn Fördergeld zur Verfügung steht und wir die Eigenmittel haben“, sagt Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU).

Bereits begonnen wurde mit dem Ausbau des Gewerbegebietes Süd. Für das hat die Stadt das Fördergeld schon erhalten: 738 000 Euro. Ausgegeben werden dieses Jahr für die Geländeregulierung sowie den Straßenbau und die Beleuchtung rund 559 000 Euro. „Wir bekommen mehr als wir ausgeben, weil wir für die Erschließung des Areals im vergangenen Jahr in Vorkasse gegangen sind“, erklärt Kämmerer Gerd Wockenfuß. Für 2017 sind für das Gewerbegebiet keine Investitionen mehr geplant. Die Stadt bekommt aber wiederum Fördergeld in Höhe von rund 573 000 Euro.

„Die Geländeregulierung ist weitestgehend abgeschlossen“, sagt Thomas Hanns. „Der Boden ist so ertüchtigt worden, dass darauf gebaut werden kann.“ Dabei sei wiederverwendbares Material aus dem Abbruch der alten Möbelwerke mit Zusatzstoffen einbaut worden. Als Nächstes soll die Erschließungsstraße zu dem Gelände gebaut werden. „Dafür erfolgt im September die Ausschreibung“, so Hanns. Dann könne die Stadt die Flächen vermarkten. Ob es bereits Interessenten gibt, dazu hält sich die Verwaltung noch bedeckt.

Mehr Einnahmen und Ausgaben

Neben den großen gibt es auch viele kleinere Vorhaben und solche, die bereits seit mehreren Jahren laufen oder künftig mehrere Jahre in Anspruch nehmen werden. Dazu gehören der Neubau der Zweifeldsporthalle in Döbeln Nord für rund drei Millionen Euro, die Beteiligung der Stadt an der Verlegung der B 175 parallel zur Gake mit 440 000 Euro und die Instandsetzung der Elektrik in der Schlossbergschule für 170 000 Euro.

Im diesjährigen Haushalt sind außerdem die Sanierung des Goethe- und Lessingweges, des Gehweges auf der Oberbrücke und an der Rosa-Luxemburg-Straße in Höhe des Amtsgerichtes sowie der Kriegsgräber auf dem Oberfriedhof verankert. Brandschutzmaßnahmen werden im Rathaus und in der Grundschule Döbeln Ost umgesetzt. „In Mochau führen wir die Hochwassermaßnahmen zu Ende“, so Wockenfuß.

Alle Vorhaben will die Stadt mit eigenem Geld und Fördermitteln stemmen. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Im Gegenteil. „Bis zum Jahr 2019 sollen jährlich 500 000 Euro Schulden getilgt werden“, sagt der Kämmerer.

In diesem Jahr rechnet die Verwaltung sowohl mit mehr Einnahmen als auch mit mehr Ausgaben als 2015. Vor allem durch die Eingemeindung von Mochau werden die Einnahmen aus der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) von 65 000 Euro voraussichtlich auf rund 150 000 Euro steigen und sich damit mehr als verdoppeln.

Auch bei der Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke) wird mit einem Anstieg von 2,15 Millionen Euro auf 2,48 Millionen Euro gerechnet. Gleich bleibt die Gewerbesteuer mit 6,5 Millionen Euro. Für die Kreisumlage wird die Stadt kräftig zur Kasse gebeten. Sie steigt von 6,1 auf 7,4 Millionen Euro. Mochau ist darin lediglich mit 300 000 Euro enthalten. „Allein für die Stadt Döbeln zahlen wir eine Million Euro mehr als im Vorjahr“, sagt Egerer.

