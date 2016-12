Stadt will gegen Vandalismus vorgehen Nach unschönen Vorfällen in der Stadt war die Forderung nach Videoüberwachung laut geworden. Kommt sie jetzt?

Die Stadt Strehla will dem Vandalismus Einhalt gebieten. Das hat Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) vor den Stadträten betont und angekündigt, dass sich die Stadtgremien Anfang 2017 ausführlicher mit dem Thema beschäftigen werden. Das Riesaer Polizeirevier soll mit einem Lagebericht einen Überblick über die Situation in Strehla geben. Danach sollen Maßnahmen abgeleitet werden. Eine von Stadträten geforderte Reaktion auf Vorfälle vom November schloss der Stadtchef jedoch bereits aus: „Selbstverständlich können wir nicht überall Videokameras aufbauen“. Unter anderem hatte Hans-Jürgen Grübler (FWG) die Videoüberwachung bestimmter Stellen gefordert. Anlass gaben Zerstörungen im Stadtpark, aber auch eine Verschmutzung an einer Senioreneinrichtung an der Lindenstraße. (ewe)

