Stadt will gegen den Banken-Rückzug protestieren Die Volksbank ist ganz weg, die Sparkasse hat die Öffnungszeiten verkürzt. Das mag man in Strehla nicht einfach hinnehmen.

Von der Volksbank-Filiale (links) sind in Strehla nur noch Schriftzüge am Gebäude übrig. Die Sparkasse ist noch mit einer Geschäftsstelle in der Stadt ansässig. Aber wie lange noch, fragen sich angesichts der jüngsten Entwicklungen Räte und Anwohner. © Sebastian Schultz

Verheißungsvoll prangen Volksbank-Logo und -Schriftzug an der Hausfassade Am Markt 14 in Strehla. Doch wer vor die Automatik-Tür tritt und wartet, dass sie sich öffnet, tut das vergebens. Seit Dezember ist die Außenstelle der Volksbank Riesa geschlossen.

Ein paar Meter weiter Am Markt 16 sieht die Welt etwas besser aus. Die Automatik-Tür der Sparkasse öffnet sich und verschafft Zugang zum Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Servicepersonal. Doch zu Letzterem seit Jahresbeginn seltener. Denn die Öffnungszeiten der Sparkasse sind – in den Worten des Strehlaer Vize-Bürgermeisters Reimar Kalkhof (CDU) – „drastisch eingeschränkt“ worden. Tatsächlich fallen die Geschäftszeiten seit 1. Januar kürzer aus als bisher. Statt an vier Wochentagen sind Sparkassen-Mitarbeiter noch an dreien präsent. War die Strehlaer Filiale bis Ende 2016 noch 16 Stunden pro Woche mit Personal besetzt, sind es jetzt noch halb so viele.

Strehla könne das nicht einfach hinnehmen, findet Stadtrat Kalkhof. Gerade in einer Stadt, in der viele Ältere leben, sei der Rückzug von Banken „eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität“. Räte und Stadtführung dürften es deshalb „zumindest nicht unversucht lassen, noch einmal mit der Sparkasse zu sprechen“.

Das werde man „auf jeden Fall“ machen, so Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG), der sich offenbar auch über die Geschäftsleitungsebene der Sparkasse hinaus Gehör verschaffen will. Ohne, dass es der Stadtchef aussprach, dürfte er damit die politische Ebene mit Landrat Arndt Steinbach (CDU) meinen. Der Kreis Meißen ist Träger der Sparkasse und der Landrat Vorsitzender von deren Verwaltungsrat. Das Gremium hat als Überwacher des Vorstands einigen Einfluss auf das öffentlich-rechtliche Geldinstitut.

Aber auch bei der Volksbank, wo es derlei Einflussmöglichkeiten nicht gibt, wollen die Strehlaer nachsetzen. Obwohl das wenig Aussichten auf Erfolg haben dürfte. Denn die Entscheidung, die Filiale aus Strehla zurückzuziehen, sei „unwiderruflich“. Das habe ihm der Bankvorstand gesagt, so CDU-Stadtrat Heinz Schmitt.

„Es gibt nur einen Weg“

Dennoch sollen es einen Protest gegen die jüngsten Entwicklungen geben. „Meines Erachtens gibt es da nur einen Weg in Form einer Unterschriftenaktion“, so Stadtrat Schmitt. Per im Rathaus ausliegender Liste sollen die Strehlaer ihr Unverständnis ausdrücken über den Banken-Rückzug.

Der wirke sich indes nicht nur nachteilig für die Strehlaer aus, sondern auch für deren Gäste: „Auf jeder Alm im Ausland“ stehe ein Geldautomat, so FWG-Stadtrat Hans-Jürgen Grübler über seine Erfahrungen in Touristenregionen. Aber in Strehla sei jetzt die Bargeld-Versorgung „so eingeschränkt, dass es frevelhaft ist“. Und das, obwohl die Stadt gerade in Sachen Tourismus einen wichtigen Wirtschaftsfaktor sehe und künftig ausbauen wolle. Erst kürzlich war die Stadt deshalb wieder in den Tourismusverband Sächsisches Elbland eingetreten. Mit der bereits begonnenen Sanierung des Marktes 2 und dem Einbau verschiedener Attraktionen wie WLAN oder E-Bike-Ladestation soll zudem bald ein neuer Anlaufpunkt für die Strehlaer und aber auch Radtouristen fertig sein. Vielleicht sei ja im umgebauten Markt 2 auch Platz für einen Geldautomaten, so Stadtrat Andreas Haberland (CDU).

Stadtchef Jeromin kündigte an, das Thema gegenüber den Banken anzusprechen. Der Bürgermeister sicherte außerdem zu, dass die geforderte Unterschriftenaktion durchgeführt wird. Wann sie startet, ließ er zunächst offen. Man werde es aber rechtzeitig bekannt machen.

