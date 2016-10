Stadt will Bus-Stopp im Gewerbegebiet In zwei Jahren laufen Verträge für Buslinien aus. Parallel dazu soll im Landkreis der ÖPNV-Plan fortgeschieben werden. Welche Wünsche haben die Kommunen?

Mit dem in die Höhe wachsenden Neubau des Lidl-Logistikzentrums ist das Radeburger Gewerbegebiet so gut wie ausgelastet. Was noch fehlt, ist eine bessere Anbindung an den Nahverkehr. © andré wirsig

Was die Suche nach besseren Angeboten für den öffentlichen Personen-Nahverkehr – kurz ÖPNV – angeht, haben sich die Verantwortlichen in den Rathäusern von Moritzburg und Radeburg zu ganz unterschiedlichen Wegen entschlossen. Während Michaela Ritter, die Bürgermeisterin der Zille-Stadt, dabei auf einen kürzlich veröffentlichten Aufruf bei Facebook und im Amtsblatt sowie die Möglichkeiten des eigenen Hauses setzt, wurde in der Nachbargemeinde schon vor Jahren eine nicht ganz billige Untersuchung an ein Ingenieurbüro vergeben.

Hintergrund dieser Aktivitäten ist, dass in zwei Jahren Verträge für Buslinien auslaufen und demnach neu ausgeschrieben und vergeben werden. Eine Gelegenheit, bei der sich auch Linienführungen verändern ließen, um Angebote zu optimieren oder Umsteigemöglichkeiten zu verbessern. Daher soll auch der Nahverkehrsplan des Landkreises fortgeschrieben werden.

Um den Planern möglichst das übermitteln zu können, was den Radeburger Busnutzern auf den Nägeln brennt, will die Bürgermeisterin Folgendes wissen: Hinweise zur Linienführung, welche Zielorte sollten erreichbar sein, Taktung der Linien, Nachtlinien, Schülerverkehr, wo fehlen Haltestellen bzw. welche könnten entbehrlich sein, welche Haltestellen sollten vorrangig behindertengerecht ausgebaut werden?

Inzwischen, so Michaela Ritter, gibt es schon einige Hinweise. Übrigens nicht nur von Fahrgästen, sondern auch von einem Busfahrer. „Grundsätzlich ist Radeburg gut angebunden, vor allem in Richtung Dresden und Großenhain“, sagt die Rathauschefin. „Nicht optimal sind dagegen derzeit die Linien nach Meißen und Radebeul.“ Die seien für viele Radeburger aber auch wichtig, um zum Arzt zu kommen. Die Verbindung nach Coswig sollte ebenfalls aufrechterhalten werden.

„Wünsche gibt es unter anderem, was die späte Rückkehr aus Dresden angeht. Sowohl, was die Abfahrtszeiten angeht, als auch eine Verlängerung der Nachtbuslinien bis Großenhain.“ Eine Sache, die die Stadt auf jeden Fall in ihr kleines Nahverkehrskonzept für den Landkreis hineinformulieren wird, sind die dort allerdings schon bekannten Probleme auf der Linie 308.

Vor allem in den Morgenstunden sind die dort eingesetzten Busse für die ständig wachsenden Schülerzahlen aus Medingen und Großdittmannsdorf zu klein. Und noch etwas steht schon lange ganz oben auf dem Wunschzettel der Stadt: „Eine bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖPNV“, sagt die Bürgermeisterin. „Und das i-Tüpfelchen wäre eine Schnellbuslinie über die Autobahn nach Dresden. Vielleicht sogar schon von Thiendorf aus.“ Im November will die Stadt ihre Zuarbeit an das Landratsamt übergeben.

In Moritzburg hatte der Boxdorfer Ortschaftsrat schon 2012 sehr konkrete Vorschläge für eine Verbesserung des ÖPNV im eigenen Ortsteil, aber auch darüber hinaus aufgeschrieben. Trotzdem plante die Gemeinde für 2013 und die beiden folgenden Jahre rund 10 000 Euro im Haushalt ein, um ein Planungsbüro den Ist-Zustand untersuchen und Vorschläge erarbeiten zu lassen. Für Boxdorf und Reichenberg liegen diese vor. Für Friedewald, Steinbach und Auer wurde jetzt der entsprechende Auftrag ausgelöst. Die Ergebnisse der Analyse sollen im nächsten Jahr in den Ortsteilen besprochen werden.

Unterm Strich ist auch das Moritzburger Konzept nur eine Empfehlung. Denn letztlich steht die Frage, was sich mit den künftigen Geldern für den ÖPNV finanzieren lässt. Für den Umbau der Haltestelle Dresdner Straße/Schulstraße hat die Gemeinde indes schon Planungen vergeben.

