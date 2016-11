Stadt will Brandruine kaufen Die Stadt will das Fabrikgebäude abreißen und Parkplätze errichten lassen. Die Hürden dafür sind höher als gedacht.

Im Juni war die ehemalige Fabrik an der Uferstraße nach einer Brandstiftung abgebrannt und teilweise eingerissen worden. Der Kauf der Ruine ist kompliziert. © Jens Hoyer

Am Morgen des Heimatfestsonntags im Juni brannte es im Fabrikgebäude des ehemaligen Firma Döbelner Möbelbeschläge an der Uferstraße. Damals musste die Feuerwehr Teile des Gebäudes einreißen, um den Brand unter dem Blechdach unter Kontrolle zu bekommen. Seitdem steht die Brandruine da, gesichert durch einen Bauzaun. Ein großer Verlust ist das nicht, denn die Stadt hatte ohnehin vor, das ehemalige Betriebsgebäude abzureißen. Das ist aber komplizierter als gedacht.

Die Insolvenz der Firma war 1997 abgelehnt worden, drei Jahre später wurde sie aus dem Handelsregister gelöscht. „Das Gericht hatte uns aber mitgeteilt, dass die Gesellschaft noch existiert. Das haben wir nicht gewusst“, sagte Jürgen Aurich, bei der Stadtverwaltung zuständig für Liegenschaften. „Wir mussten die drei Gesellschafter ausfindig machen. Die haben sich gewundert, dass es die Firma noch gibt“, sagte er. Einer der Gesellschafter war mittlerweile verstorben. Der Freistaat Sachsen hatte das Erbe angetreten. Alle Beteiligten hätten zugestimmt, einen sogenannten Nachtragsliquidator zu bestellen, der die Firma abwickelt und der Stadt die Grundstücke verkauft, so Aurich.

Das Finanzamt und die Stadt hatten noch Ansprüche auf Steuerzahlungen im Grundbuch sichern lassen, so Aurich. Die Abstimmungen seien mittlerweile weit fortgeschritten. Aurich hofft, den Grundstückskauf im kommenden Jahr abschließen zu können. Die Stadt will die ehemaligen Firmengebäude, Lagerhallen und Garagen, die sich auf zwei getrennten Flächen an der Ufer- und an der Schillerstraße befinden, abreißen lassen. An der Uferstraße ist danach der Bau eines Parklatzes für Anwohner geplant. Die Stadt will dafür Fördermittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ verwenden.

