Stadt will Brache kaufen Möglich machen es höhere Steuereinnahmen. Vor dem Kauf muss aber eine Altlasten-Prüfung in Auftrag gegeben werden.

Dieses Areal samt der zu sehenden Gebäude möchte die Stadt gerne erwerben. Aber nur, wenn der Boden in Ordnung ist oder noch gebracht wird © Claudia Hübschmann

Eine weitere Brache im Stadtgebiet soll in naher Zukunft verschwinden. Dabei handelt es sich um das Grundstück Höroldtstraße 3 (ehemals Straße der Solidarität). Das Areal liegt in der Nähe des Juteplans um im näheren Umfeld der Lutherkirche. Die Stadt hat vor, das etwa 3 000 Quadratmeter-Grundstück selbst zu erwerben.

Das beinhaltet auch die noch vorhandene Bausubstanz , von der ein größerer Teil abgerissen werden müsste. „Wir wollen das Areal nach der langen Zeit erwerben und einer für die Stadt sinnvollen Nutzung zuführen“, so Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Seit 1905 hatte sich auf dem Gelände die Metallwarenfabrik Wachter&Schmidt befunden. Anschließend wurde von 1959 bis zur Wende die ehemalige Fabrik als Autoreparaturwerkstatt genutzt.

In der jüngsten Stadtratssitzung sollte eigentlich der Kauf des Grundstücks vom jetzigen Eigentümer für einen Preis von 200 000 Euro beschlossen werden. Das Geld kann die Stadt einsetzen, weil im aktuellen Doppelhaushalt nicht eingeplante Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern in Höhe von über zwei Millionen Euro vorhanden sind. Allerdings machte die Stadtratssitzung deutlich, dass vor einem Kauf noch einige Fragen zu klären sind. So wollten CDU-Stadtrat Nico Riefling und Heiko Schulze (Grüne/SPD/Freie Bürger) wissen, ob denn die Stadt schon wisse, was man zukünftig mit dem zu erwerbenden Flurstück vorhabe und ob vor dem Kauf eine Untersuchung des Bodens erfolgt wäre.

Zum ersten Punkt konnte oder wollte der Oberbürgermeister noch keine konkreten Aussagen treffen. Dazu sei es noch zu früh. „Es gibt verwaltungsintern mehrere mögliche Ansatzpunkte hinsichtlich einer zukünftigen Nutzung. Wir sehen in dem Gebiet ein großes Entwicklungspotenzial, gerade wegen seiner Lage im Triebischtal“, so der OB.

Für die Stadtentwicklung sei ein Kauf ein wichtiger Schritt. Anschließend gebe es mehrere Varianten, was denn an der Höroldtstraße realisiert werden könnte. Den zweiten Punkt betreffend einigten sich die Stadträte darauf, dass vor Unterzeichnung eines Kaufvertrages zuerst eine Altlasten-Untersuchung auf dem Areal in Auftrag gegeben werden müsse. Diese liege bisher noch nicht vor, teilt die Verwaltung mit. Da das Grundstück aber im sächsischen Altlasten-Kataster gelistet ist, soll das Gutachten nun die Voraussetzung für einen Kauf sein. Damit soll sichergestellt werden, dass aus dem ehemaligen Industriegebäude keine schädlichen Chemikalien in den Boden gelangten. „Durch das Gutachten könnte sich der Kaufpreis ja noch mal ändern. Deshalb ist es Bedingung für den Kauf“, so Stadträtin Dorothee Finzel. Für die Revitalisierung der Brache würde die Stadt eine 90-prozentige Förderung des Freistaats bekommen, sagte Baudezernent Steffen Wackwitz. Trotzdem kommen bei einem Erwerb Kosten auf die Stadt zu, machte er deutlich.

Sollte sich der Kaufpreis für das Grundstück durch die Boden-Analyse erheblich erhöhen, wollen die Stadträte erneut beraten. Bezüglich der zur Verfügung stehenden zusätzlichen Gewerbesteuer-Einnahmen plädierte der CDU-Fraktionsvorsitzender Falk-Werner Orgus dafür, solche Einnahmen vordergründig für Schulen oder das Stadtmarketing einzusetzen. Das sei im Stadtrat so besprochen worden. Dem widerspreche der geplante Kauf des Grundstücks allerdings nicht, antwortete Eva-Maria Gottschald aus dem Finanzverwaltungsamt. Denn die Steuer-Mehreinnahmen lägen deutlich über den für den Ankauf kolportierten 200 000 Euro.

