Stadt will Betteln durch Kinder stoppen

Sie sind minderjährig, treiben sich den ganzen Tag auf Dresdens Straßen herum und betteln Passanten um etwas Geld an. Heruntergekommen aussehende Jungen und Mädchen, sie kommen häufig aus der Slowakei und meist sind sie ohne Eltern auf Bettelzug in der Neustadt oder der Innenstadt unterwegs. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Verwaltung 109 Fälle aggressiven Bettelns, 2015 waren es „nur“ 37 und in diesem Jahr gab es bereits mehr als 20 Beschwerden über solche und ähnliche Vorfälle. „Unter aggressives Betteln fällt auch die Zuhilfenahme von Kindern“, so Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) auf eine entsprechende Anfrage von AfD-Stadtrat Stefan Vogel. Wie viele Kinder auf Dresdens Straßen betteln, ist unklar.

Doch häufig kann die Stadt nicht viel tun: Personalien aufnehmen, Verwarngelder verhängen und Platzverweise aussprechen. „Allerdings stimmen sich derzeit das Ordnungs- und das Jugendamt ab, um eine Lösung gegen den Einsatz von Kindern beim Betteln zu suchen“, so Sittel. Meist werden die Kinder alleine aufgegriffen. Wenn sie dann vom Kinder- und Jugendnotdienst oder der Polizeibehörde nach ihren Personalien befragt werden, würden aber häufig die Eltern dazukommen. „Dann ist von keiner Gefährdung auszugehen, und die Behörden können die Kinder nicht in Obhut nehmen“, erklärt Sittel. Tauchen die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte nicht auf, schon.

In der Regel handle es sich laut Sittel bei den Kindern nicht um Deutsche, aber

um EU-Bürger. Deshalb denke die Verwaltung darüber nach, künftig die Behörden des Heimatlandes einzuschalten, um beispielsweise Identitäten zu klären oder ob die Kinder gar alleine in Deutschland sind. Denn dann muss das Jugendamt sie in Obhut nehmen. Noch gebe es aber keine Lösung.

Prüfung eines Verbots

Jugendamtsleiter Claus Lippmann sagte auf Nachfrage, dass es eine intensive Abstimmung zwischen den Ämtern gebe. „Wir sind da mit Hochdruck dran.“ Auch ein Verbot wie in Berlin werde geprüft. Allerdings ist dort der Ansatz, das Betteln als Kinderarbeit zu werten. Das ist laut Lippmann eine „Grauzone“, und es müsse vorab geklärt werden, ob dies juristisch durchsetzbar ist. „Wir wollen bald eine Lösung finden“, versichert Lippmann. Wie diese aber genau aussehen könnte, wollte er noch nicht verraten.

