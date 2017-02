Stadt will bei Sportschülern sparen Ziel des Oberbürgermeisters ist es, bis 2018 keine Fördergelder mehr für Internatskinder auszugeben.

Die Stadt muss das Defizit durch Fördermittel ausgleichen. Damit soll 2018 Schluss sein – so verkündete es jetzt Riesas Oberbürgermeister Marco Müller. © Lutz Weidler

Das Sportinternat an der Freitaler Straße schließt – so viel steht fest. Der Hauptgrund war laut Stadt und SC Riesa, dass sich die Einrichtung immer weniger gerechnet hat. Die Stadt muss das Defizit durch Fördermittel ausgleichen. Damit soll laut Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) ab dem Jahr 2018 Schluss sein. Das teilte er in der letzten Stadtratssitzung mit. In den vergangenen Jahren unterstützte die Stadt das Sportinternat mit 40 000 Euro jährlich in Form eines Betriebskostenzuschusses. Auch für dieses Jahr ist diese Summe laut Haushaltplan noch einmal eingeplant, obwohl der Betrieb der Einrichtung nur noch bis zum Sommer gehen soll. Danach wird der Block für die Unterbringung der Obdachlosen hergerichtet, die derzeit noch an der Klötzerstraße leben.

Nach Informationen der Sächsischen Zeitung ist für die Zeit ab dem Schuljahr 2017/2018 die Unterbringung der auswärtigen Leistungssportler in einer Art Wohngemeinschaft geplant. Dies würde allerdings erst für Schüler ab dem 16. Lebensjahr und mit Einverständniserklärung der Eltern funktionieren. Nach dem aktuellen Konzept ist auch die Unterbringung von jüngeren Kindern möglich.

Laut SC Riesa führt der Verein derzeit Gespräche mit den Eltern der Internatsschüler über die Zukunft der Einrichtung, die seit 2003 in Riesa existiert.

zur Startseite